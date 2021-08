Gorillaz estrenan EP por sorpresa, ‘Meanwhile’

Pocos meses después de su Song Machine: Season One (2020) Gorillaz vuelve con un nuevo EP que lleva por título Meanwhile y que sirve de homenaje al carnaval de Notting Hill que no se realizará este año debido a complicaciones derivadas de la pandemia.

La banda virtual liderada por Damon Albarn y a Jamie Hewlett vuelve a acompañarse de ilustres invitados y si en su reciente trabajo contaron con Elton John, Robert Smith, Peter Hook, Slowthai, Slaves, Désolé o Fatoumata Diawara, en Meanwhile se unen a Jelani Blackman, Barrington Levi, AJ Tracey y Alicaì Harley.

Escucha ‘Meanwhile’, ‘Jimmy Jimmy’ y ‘Déjà Vu’ de Gorillaz

El próximo otoño tendremos nuevo disco en solitario de Damon Albarn, sucesor de Everyday Robots (Warner, 2014). The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, un nuevo álbum de estudio será lanzado por el nuevo sello discográfico Transgressive Records el próximo 12 de noviembre de 2021.