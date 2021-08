CHVRCHES – Screen Violence (Universal Music)

Todo parecía indicar que CHVRCHES iban a dar un paso de gigante respecto a sus último disco, Love Is Dead (Glassnote Records, 2018), y así ha sido. Los escoceses han ido calentando el terreno con una serie de adelantos que anticipaban nuevos caminos, hitos compositivos en su carrera como esa “How Not To Drown” con la compañía de Robert Smith y nuevas miras, que ahora se confirman al descubrir el sonido completo de este Screen Violence.

El cuarto trabajo de CHVRCHES fue concebido de forma remota a causa de la pandemia, con Lauren Mayberry y Martin Doherty desde Los Ángeles e Iain Cook desde Glasgow. Inspirados por la ciencia ficción y por el mundo en el que vivimos, el trío ha terminado oscureciendo su synthpop añadiendo guitarras y logrando una obra menos amable que su antecesora. “No quiero decir que tengo miedo a morir / no soy buena para las despedidas” canta Lauren Mayberry en “Asking for a Friend” ese conmovedor inicio bañado en bonitos arreglos. Unos arreglos que remiten al sonido de los nuevos románticos, pero a su vez miran al futuro con toques sinténicos y guitarras.

Screen Violence sorprende igualmente por sus letras. En él se critica el discurso tóxico de la red (“Violent Delights”), el cuestionamiento del prototipo de belleza femenino (“He Said She Said”) o se bromea con las expectativas sociales (“Good Girls”), dejando para la grandísima pista final (“Better If You Don’t”) lo mejor del álbum. En ella explora la desesperación del amor perdido, enfrentándose a desafíos como sentirse “nunca tan solo como yo en casa” y admitiendo que “nadie me rompió el corazón como él”.

Screen Violence nos hará bailar, sí, pero también reflexionar sobre todas emociones que hacen arder al ser humano.

Escucha CHVRCHES – Screen Violence