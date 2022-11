Intercambio musical España – Gales en Madrid

Las industrias musicales española y galesa se darán la mano el próximo 8 de diciembre en la sala Moby Dick de Madrid con motivo del FOCUS WALES GOES MADRID!. Se trata de un evento gratuito, orquestado por la alianza entre el festival galés y THE SPANISH WAVE, el proyecto de internacionalización del talento musical nacional de Live Nation Madrid, en el que dos bandas galesas y dos españolas compartirán escenario en una noche electrizante y llena de emociones. Un encuentro que acerca a los dos países a través de la música, y que servirá para que la industria musical de Gales se presente en sociedad ante la de nuestro país. Y lo hará mediante el desembarco de su mejor emisario: el festival FOCUS WALES, uno de los mejores escaparates del talento musical emergente de Europa, que montará su particular embajada musical en Madrid con la ayuda de THE SPANISH WAVE.

FOCUS WALES GOES MADRID! nos brindará la oportunidad de conocer la labor del festival a la hora de proyectar el talento musical emergente de Gales; pero, sobre todo, será una noche para disfrutar de dos de las mejores propuestas emergentes del país: Adwaith y The Bug Club. Dos bandas llenas de energía, imprescindibles para tomarle la temperatura a la escena guitarrera de gales, que compartirán el escenario de la sala Moby Dick con otras dos formaciones de nuestro país, Vosotras Veréis , que ya han pasado en alguna ocasión por nuestra PlayList Emergente, y Black Maracas.

El evento arrancará el jueves 8 de diciembre a las 20h y será gratuito con invitación. Si te apetece asistir, puedes pedir tu invitación siguiendo este enlace.