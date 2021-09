Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra primera PlayList Emergente de septiembre incluye canciones de Vosotras Veréis, Degiheugi, Felines, Tina Morango, Rambalaya, Alain Dupláa y Winters of Blue.

Vosotras Veréis – Fantasma

Vosotras Veréis es un grupo madrileño de pop-punk nacido en 2018 y formado por Ángela, Mari, Sara y Dani. De ellas te hablamos ya en una PlayList Emergente del pasado mes de abril. Ahora vuelven a nuestra lista con un nuevo tema llamado “Fantasma” y un vídeo, grabado en blanco y negro (partes del mismo en formato Súper 8), en el que la banda se lanza a perseguir a los típicos “fantasmas” por las calles de Madrid.

Degiheugi – Favelas (feat. Zackarose)

Degiheugi es un beatmaker francés que el pasado 23 de abril publicó un LP titulado Foreglow, una interesante mezcla de música urbana, R&B contemporáneo e incluso un jazz-funk que coquetea con el trip-hop. De él te hablamos ya en una anterior PlayList Emergente. Hoy repite con otro tema nuevo titulado “Favelas”. En la canción participa Zackarose y las imágenes del vídeo están realizadas a partir de filmaciones de archivo del Carnaval de Río de Janeiro de 1955, debidamente tuneadas a base loops y efectos visuales.

Felines – Sun

Felines es un joven trío danés que debutó en 2018 con el álbum Saying It Twice Makes It Real. En octubre publicarán un nuevo trabajo discográfico, del que de momento nos han adelantado algunos temas. El último, una canción titulada “Sun” que coquetea con el sonido Madchester de finales de los 80 y primeros de los 90. El vídeo ha sido dirigido, filmado y editado por Albert R. Hildebrand. Está protagonizado por el patinador profesional Dominic Bruce junto a Ditte Melgaard, Asta Bjerre y Mei-Long Bao.

Tina Morango – El barrio del amor

Tina Morango es un dúo formado por Melo Moreno y Kion, quienes llevaban años componiendo canciones por separado antes de unir sus fuerzas en este proyecto. Su música desprende buen rollo y energía positiva, con un sonido pop de influencias latinas y tropicales. Calaverita Records ha publicado hace poco su primer disco, un EP titulado Cara A. Uno de los temas que incluye es este “El barrio del amor”, lanzado como sencillo poco antes de la publicación del álbum.

Rambalaya – Come and lay down here beside me

Rambalaya es una banda de R&B liderada por Anton Jarl (batería y compositor) junto a Jonathan Herrero (voz), Héctor Martín (guitarra), Matías Míguez (bajo), y Fernando Tejero (piano y Hammond), a los que se unieron posteriormente Pol Prats (saxo tenor y barítono) y David Pastor (trompeta). Tras militar en otras bandas, y publicar anteriormente un disco como The Ramblers, con el nombre de Rambalaya debutaron con un álbum que lanzaron antes de la pandemia. A pesar de las circunstancias, siguen promocionando el disco con sencillos como este “Come and lay down here beside me”. El vídeo ha sido dirigido por Nico & Sunset y Marc Tardiu y cuenta con multitud de actores invitados.

Alain Dupláa – Sale el Sol

Alain Dupláa es un artista valenciano-argentino que debuto en 2020 con un EP autoeditado titulado Upei. acaba de estrenar nuevo tema. Hace unas semanas lanzó un nuevo sencillo, compuesto y grabado durante el confinamiento en su pequeño home studio, titulado “Sale el Sol”. Una canción algo más lo-fi y con una atmósfera más onírica y melancólica que cuenta con varias colaboraciones: el solo de guitarra eléctrica de Pablo Alonso, el bajo de Vicent Orón y los coros de Gema Clara Penalba. El vídeo lo protagoniza la actriz Carmen Hidalgo junto al propio Alain Dupláa.

Winters of Blue – REM

Winters of Blue es un proyecto totalmente autogestionado que nos llega desde Chile. Tras él está la joven Camila Valenzuela, que se ocupa de las composiciones, arreglos, producción y coordinación del proyecto. En 2020 publicó un álbum titulado 3084, al que ahora se encuentra preparándole un sucesor que, parece ser, se titulará Darkside. De momento ha adelantado varios temas, el último de los cuales es un sencillo titulado “REM”. Una canción en inglés en la que la cantante y compositora busca abordar el mundo de sus propios sueños a través de la figura de la repetición. Con Winters of Blue y “REM” cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!