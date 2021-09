IZAL actuarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el WiZink Center de Madrid

Barcelona y Madrid son las primeras fechas anunciadas para la presentación en directo del nuevo álbum de IZAL, Hogar, del que ya hemos podido escuchar “Meiuqèr” y “Fotografías“.

El Palau Sant Jordi de Barcelona y el WiZink Center de Madrid son las paradas que ya podemos anunciar de la gira Hogar, siendo esta última el final de gira, justo un año después del lanzamiento del álbum el 29 de octubre. Un disco de diez historias cotidianas contadas a través de la fotografía, el relato, el vídeo y la canción. Producido por IZAL, Brett Shaw (Foals, Florence and The Machine, Lady Gaga, etc.) y Sancho Gómez-Escolar, quienes dedicaron los últimos meses del 2020 a construir diez nuevos hogares musicales a caballo entre los paisajes de la sierra Tramontana en Mallorca, el frenesí del asfalto madrileño y la tenaz lluvia londinense.

Las personas que compren el disco Hogar en pre-venta tendrán acceso especial a una venta privada de entradas para estas dos primeras paradas, durante los días 4 y 5 de octubre en El Corte Inglés. Será el día 6 de octubre cuando se abra la venta de entradas general.



Durante los próximos meses iremos conociendo más fechas y ciudades de la #GiraHogar de 2022 por grandes recintos y festivales.