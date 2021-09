Juan Perro anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

Juan Perro regresa a los escenarios. Santiago Userón se reúne de nuevo con su banda al completo para presentar su último trabajo Cantos de Ultramar, doce composiciones previamente registradas con guitarra acústica y voz, editadas en el álbum El viaje (La Huella Sonora, 2016), cuyos arreglos han sido elaborados para sexteto durante varios años de ensayos, conciertos y sesiones de grabación. Culmina así un trabajo hecho en equipo, a lo largo del cual el nombre de Juan Perro ha pasado a representar a un colectivo de músicos que en su mayor parte provienen de la escuela del nuevo jazz abierto a otros géneros.

Juan Perro actúan en Madrid, en Warner Music Station Príncipe Pío el 18 de noviembre y en Barcelona en Coliseum el 19 de noviembre para presentar por primera vez en directo en estas ciudades, su disco.

En palabras del propio artista: “Me complace por tanto decir que mis compañeros de viaje se han sentido rockeros, si bien celosos de su exigencia musical y de su refinamiento habituales. En reciprocidad, me he visto llevado a cambiar mis maneras de intérprete y de compositor, ampliar el radio de mis vagabundeos por el terreno de la armonía, asegurar nuevas funciones con la guitarra, aproximar la voz al timbre de los vientos y abrir espacio para los solistas, manteniendo la economía de formas y el sentido unitario de la canción. Con todo ello asumo el riesgo de quedar decididamente al margen de los canales más populares, pero sostengo con alegría el reto de la innovación”.

Estos conciertos aseguran un viaje profundo entre el jazz y la canción española, donde encontramos el formato más sensible de Juan Perro lleno de musicalidad.

