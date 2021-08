King Krule publica disco en directo

King Krule está de vuelta con un disco grabado en directo y titulado You Heat Me Up, You Cool Me Down. Un álbum que verá la luz el 10 de septiembre a través de XL Recordings.

Apenas unas semanas antes de que el mundo se bloqueara, King Krule había actuado en un puñado de conciertos europeos en los que incluyó temas de su aclamado tercer trabajo Man Alive! Grabado en directo durante esa breve serie de actuaciones, el single de Man Alive! “Stoned Again” se extrajo de un espectáculo en París. Interpretado con una intensidad feroz, la grabación ofrece a los fans un vistazo a una gira en directo que nunca fue, al tiempo que les recuerda la presencia única del artista en el escenario y sus increíbles actuaciones a lo largo de todo su catálogo.

You Heat Me Up, You Cool Me Down cuenta con un setlist de 17 canciones que abarcan toda la discografía del aclamado artista, incluyendo las favoritas de los fans “Easy Easy”, “Baby Blue”, “Out Getting Ribs” y más.

“Una vez derramada en 4 pistas baratas y software pirata, ahora la energía de los colosos se redujo a pequeños diafragmas. Sentados en los retretes imaginando el momento en que otros animales les devolverían las mismas vibraciones. Subiendo una escalera de plenitud, que no llena ni la necesidad ni el deseo, pero en el ascenso tal vez la agrupación organizada de latidos golpeando al universo durante una hora y media no sería mejor aprovechada. Me sentí cómodo por una vez, joven e incómodo con un túnel de ansiedad por recorrer”.

Estas serán las canciones de ‘You Heat Me Up, You Cool Me Down’

1. Out Getting Ribs

2. Emergency Blimp

3. A Slide In (New Drugs)

4. The Ooz

5. Cellular

6. Stoned Again

7. Slush Puppy

8. Rock Bottom

9. Comet Face

10. Perfecto Miserable

11. Alone, Omen 3

12. Baby Blue

13. Half Man Half Shark

14. Underclass

15. Energy Fleets

16.Please Complete Thee

17. Easy Easy

Escucha “Stoned Again (Live)” de King Krule