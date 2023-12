Libro: Jeff Tweedy – Un mundo en cada canción (Contra) 

Vaya por delante que, lejos de aquella apariencia más al uso del que fuese anterior libro de Jeff Tweedy, Cómo componer una canción (Contra, 21), esta referencia quizá se antoje más cercana a la curiosidad voyeur. Una curiosidad de esas a las que, desde luego, merece la pena acercarse, regalada por un músico excepcional como es el líder de Wilco y desarrollada con sensibilidad, honestidad y profundidad, en una amalgama de cualidades que termina por motivar un considerable interés.

Sucede que, con frecuencia, el arte en general y la música y las canciones de forma muy particular, subyacen en nuestro recuerdo asociadas a momentos específicos que hacen que la propia obra se asimile inevitablemente de una u otra manera. De ese tipo específico de magia va este libro, sólo que quien tira de recuerdos y plasma el resultado en 250 páginas es nada menos que uno de los mayores talentos creativos norteamericanos surgidos en las últimas décadas.

El ex Uncle Tupelo elige un total de 50 canciones variopintas (de R.E.M. A Rosalía pasando por ABBA, The Clash, Dolly Parton, The Rolling Stones, o Deep Purple), como piedras de toque con las que repasar pasajes de su propia vida, diseccionando así las composiciones en cuestión desde un punto de vista parcial y totalmente subjetivo: el derivado de aquellos hechos que acontecieron en la vida de Tweedy alrededor de cada una de las seleccionadas.

Degustando el resultado resulta sencillo empatizar con el trazo filosófico y romántico del autor, así como desviarse a lo que hizo que nuestras propias piezas eternas se tornasen imprescindibles y pasasen a lucir como banda sonora oficial de una vida. Es el principal activo de Un mundo en cada canción (Contra, 23), un tomo rehogado con franqueza y generosidad por Jeff Tweedy en el que cualquier amante podrá encontrar reflejo y, sin duda, se alegrará de haber leído. Curiosidad, en efecto, pero de vaya calibre.

