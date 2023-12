Liam Gallagher anuncia proyecto con John Squire (The Stone Roses)

Liam Gallagher y el que fuera guitarrista de los recordados The Stone Roses, John Squire lanzarán música conjunta a lo largo de 2024. La noticia se lleva filtrando los últimos días a través de una serie de teasers.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Liam Gallagher (@liamgallagher)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JOHN SQUIRE (@john___squire)

Ya está confirmado y un primer sencillo conjunto de Liam Gallagher y John Squire se lanzará el 5 de enero, como parte de una serie de lanzamientos que llegarán a lo largo de 2024. La canción se llama «Just Another Rainbow» y se publicará tanto digitalmente como en vinilo de siete pulgadas; Squire ha diseñado la portada. Reserva tu copia aquí.

El vínculo entre ambos es profundo. Liam Gallagher siempre ha citado haber visto a The Stone Roses en el International 2 de Manchester en 1989 como una experiencia que cambió su vida y le animó a formar una banda, mientras que John Squire salió al escenario acompañando a Oasis en el mítico concierto de Knebworth y volvió a hacerlo junto a Gallagher.

Los dos escribieron «Love Me and Leave Me» para la banda posterior de John, The Seahorses, antes de que el guitarrista sacara un par de discos en solitario y posteriormente se retirara de la música para centrarse en sus proyectos de arte visual, hasta la fugaz vuelta de The Stone Roses en 2013.

Manteniendo el contacto, Squire envió tres demos al cantante a principios de este año. «Just Another Rainbow» fue la primera en grabarse, con sesiones iniciales teniendo lugar en el propio estudio de John en Macclesfield. Completado en Los Ángeles, los resultados finales fueron producidos por Greg Kurstin, quien también toca el bajo en la canción, mientras que la batería corre a cargo de Joey Waronker.

En una nota, John Squire dice… «Para mí, la interpretación más evidente de ‘Just Another Rainbow’ es que trata sobre la decepción y el sentimiento de que nunca obtienes lo que realmente deseas. Pero no me gusta explicar canciones, creo que eso es un privilegio del oyente, es lo que quieras que sea. Para mí, también es una de las pistas más estimulantes que hemos hecho juntos, lo cual es extraño«.

Liam agrega: «Creo que John es un gran compositor. Siempre hablan de él como un guitarrista, pero también es un gran compositor, hombre, no hay dos maneras al respecto en mi opinión. No hay suficiente de su música por ahí, ya sea con los Roses o en solitario. Es bueno verlo de vuelta escribiendo canciones y muy buenas. Las melodías son geniales y luego las guitarras son un hecho. Pero creo que incluso cuando quitas todas las guitarras, puedes tocar las canciones solo con una acústica y aún así te volarán la cabeza».

Seguiremos informando.