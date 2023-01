La prestigiosa revista Rolling Stone lanzó en el 2003 una primera lista de los mejores discos de la Historia (con “H” porque la empresa es muy megalómana), aunque se ha ido reevaluando en siguientes años. ¿Para qué sirven las listas? Esta es la típica pregunta que uno se hace cada final de año. Algunos detractores dicen que no sirven para nada solo para embruitecer el intelecto, mientras que otros alegan que sirven como filtro subjetivo de lo más destacado de un año, una década, o una ¡Historia!, nada más ni nada menos.

La editorial Liburuak ahora edita de forma lujosa este Rolling Stone. Los 500 Mejores Álbumes de la Historia que es una relación de discos considerados por los redactores del rotativo y algunos músicos como los álbumes más influyentes desde que el ser empezó a registrar los sonidos. Como toda lista que se precie, exige que se adscriba a una forma de entender una política empresarial, de mirada occidental y de clase burguesa. Aquí encontrarán un listado en el que no pueden faltar nombres fundamentales como Marvin Gaye, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Nirvana, bastante rap de nuevo cuño auspiciado por multinacionales, The Beatles, Patti Smith, etc. No encontraran música de otras latitudes porque parece ser que no existe para el radar norteamericano.

Nada nuevo bajo el sol. Las listas solo sirven, para quien esto firma, para recapitular muy a grosso modo un periodo de tiempo, y tampoco tienen tampoco tanta importancia, aunque todas queramos aumentar nuestro ego subiendo a las redes la nuestra personal. Aquí tienen una preciosa pieza editorial de estos discos comentados disco a disco, pero lo que de verdad importa es que ningún listado dicte el gusto de nadie.

Puedes comprar el libro Rolling Stone. Los 500 Mejores Álbumes de la Historia (Liburuak) en la web de su editorial.