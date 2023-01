The Harlem Gospel Travelers presentarán su nuevo disco en seis ciudades españolas

The Harlem Gospel Travelers han vuelto con un nuevo álbum titulado Look Up! (2022), sucesor de He’s On Time (2019), que llega con un renovado sentido de la vida. Este disco, producido por Eli Paperboy Reed y editado por el renombrado sello Colemine Records, no podría haber llegado en un momento mejor. Con claras influencias del gospel de los años 50 y 60 y un enfoque moderno, su nueva música refleja la dificultad y la ansiedad causadas por la pandemia, el caos político y el malestar social.

Las canciones del álbum son valientes y resistentes, que se enfrentan a la duda y la desesperación con fe y perseverancia. Además, las interpretaciones son explosivas y emocionantes, construidas a partir de impresionantes arreglos vocales y acentuadas por riffs de guitarra y una potente base rítmica. Es fácil etiquetar el álbum como «retro» o «vintage», pero la verdad es que los jóvenes The Harlem Gospel Travelers no solo reviven la música del pasado, sino que la están revitalizando y adaptando al presente, recordándonos lo necesaria que es la música (y lo ha sido siempre) en tiempos de incertidumbre y dificultad.

La próxima primavera realizarán una amplia gira por nuestro país con seis fechas, en la que presentarán sus canciones.

Toma nota de la gira de The Harlem Gospel Travelers

DOMINGO 26 MARZO – BADALONA – BLUES I RITMES

MARTES 28 MARZO – MADRID – EL SOL

MIERCOLES 29 – LEON – TEATRO ALBEITAR

JUEVES 30 MARZO – ZARAGOZA – ROCK AND BLUES

VIERNES 31 MARZO – VITORIA – HELLDORADO

SÁBADO 01 ABRIL – VALENCIA – LOCO CLUB

ENTRADAS: http://heartofgold.es/shows/