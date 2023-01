Lisa Marie Presley fallece a los 54 años

Lisa Marie Presley, la hija del Rey del Rock and Roll, Elvis Presley, ha fallecido a los 54 años después de sufrir un paro cardiaco, ser estabilizada y trasladada posteriormente al hospital donde moriría poco después.

Su madre, Priscilla Presley comentaba en Twitter el momento delicado vivido previamente:

My beloved daughter Lisa Marie was rushed to the hospital. She is now receiving the best care. Please keep her and our family in your prayers. We feel the prayers from around the world, and ask for privacy during this time.

— Priscilla Presley (@Cilla_Presley) January 12, 2023