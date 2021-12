Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Kim Gordon & J Mascis – Abstract blues / Slow boy

Animal Collective – Walker

León Benavente – Di no a la nostalgia

Idles – When the lights come on

Cat Power – I’ll be seeing you / Unhate

Erik Urano, Merca Bae – Choca

Cupido – Se apagó

Low – Hey

Big Thief – No reason / Spud infinity

George Harrison – My Sweet Lord

Süma – Before we get too comfortable

Cariño – Si quieres

Cupido – Todas menos tú

Betacam feat. Marta Movidas – Yo nací para quererte

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Elena Setién – In this short life

La cantautora vasca Elena Setién ha presentado esta semana un nuevo sencillo con su correspondiente videoclip: “In this short life”. Un tema que evoca la belleza y la brevedad de la vida a través de imágenes rodadas en el monte Urgull de San Sebastián y que estará presente en su nuevo álbum, Unfamiliar Minds, que saldrá publicado el próximo 28 de enero. La letra está extraída del poema homónimo de Emily Dickinson.

Borja Mompó – Buena suerte

Borja Mompó, cantante del grupo Modelo de Respuesta Polar, estrenó hace unos meses su primer EP como solista. Esta semana Borja ha lanzado un nuevo sencillo, “Buena suerte”, una canción en la que ha querido sonar clásico, con una formación de contrabajo, batería y piano además de su guitarra acústica. La canción ha sido grabada en los estudios Subsonic (Madrid) con Iván Gónzalez “Chapo” como ingeniero y Charlie Bautista (Xoel López, Jero Romero) como productor.

Tremendo – Soledad cósmica

Hace casi un año te hablábamos en Muzikalia del álbum Lloro Seco, del MC Tremendo. Un disco publicado en colaboración con el artista multidisciplinar Joseph. Esta semana Tremendo cierra la etapa de este disco con la publicación del tercer vídeo, en esta ocasión para la canción “Soledad cósmica”. En una pieza de animación 3D, realizada por Joseph al igual que en los dos anteriores visuales, el vídeo sirve como continuación del de la canción “Pena”, compartiendo ambas la referencia al monolito esférico que ha acompañado a todo el trabajo artístico del disco.

Th’Booty Hunters – Gold tone

Th’Booty Hunters, que apenas hace un par de meses publicaban el primer sencillo de su nuevo disco, lanzan ahora el segundo adelanto de su nuevo álbum, The End of the Country, que verá la luz el próximo 4 de febrero con Primavera Labels. La canción se titula “Gold tone” y habla de cómo llegar a la excelencia prescindiendo de todo, de manera sencilla y prescindiendo de la tecnología más agobiante. El vídeo con el que nos presentan “Gold tone” está realizado por Rubén Vilchez y producido por Sabotatge Produccions.