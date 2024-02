Mad Cool completa su cartel con The Killers, Måneskin, Bar Italia, Depresión Sonora y más

El line-up del próximo Mad Cool Festival que volverá a Madrid los próximos 10, 11, 12 y 13 de julio, (Espacio Iberdrola Musics) se ha completado con la incorporación de veintiún nuevos artistas, entre los que destacan The Killers, Måneskin, Bar Italia, Depresión Sonora, Rema, Tyla, Alec Benjamin y más.

The Killers encabezarán el sábado con sus esperados éxitos. Måneskin, la sensación italiana que ha arrasado con su enérgico estilo de rock y glam, también se presentará en el festival, prometiendo una actuación magnética para la jornada del viernes.

Rema, el talentoso artista nigeriano cuyo éxito «Calm Down» ha llevado la música africana a nuevas alturas, se presentará el viernes junto a Alec Benjamin, el joven compositor estadounidense que ha conquistado la industria con su cautivadora canción «Let Me Down Slowly». Además, el sábado el escenario vibrará con el R&B contemporáneo de Tyla y el humor y la audacia del rap femenino de Sexy Red.

La diversidad musical continúa con Lord Huron y su evocador indie folk, así como con las propuestas retro de Picture Parlour, el esperado tercer álbum de Sea Girls y el rock enérgico de Dead Posey. También se podrá disfrutar del enigmático post-punk de Bar Italia. La vibrante escena madrileña representada por Nadye y Depresión Sonora, sin olvidar la presencia festiva de los infalibles 2ManyDJs dj set.

Además, Mad Cool Festival se une a The Spanish Wave para presentar tres exclusivos slots de artistas como Julia Sabaté, Slix y Choses Sauvages.

Con estos nuevos artistas, el cartel de Mad Cool Festival 2024 se completa junto a nombres como Pearl Jam, Dua Lipa, Avril Lavigne, Bring Me The Horizon y The Smashing Pumpkins, entre muchos otros.

Consulta el cartel completo de Mad Cool 2024

Abonos para Mad Cool 2024

PRECIOS

Abono normal – 210€ + gastos de distribución.

Abono VIP – 482€ + gastos de distribución.

Entrada de día normal – 89€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP – 187€ + gastos de distribución.

La venta general de abonos y entradas de día está disponible desde www.madcooltickets.com