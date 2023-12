Mad Cool 2024: Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Dua Lipa y más

Tras una campaña de teasers que había desconcertado a sus seguidores, Mad Cool Festival anuncia el primer grueso del su cartel previsto para los próximos 10, 11, 12 y 13 de julio de 2024, de nuevo en en el espacio Iberdrola Music, ese controvertido espacio situado entre la carretera M-45 y la calle Laguna Dalga, en la Colonia Marconi (Villaverde).

Mad Cool Festival 2024 arranca con una primera tanda de confirmaciones incluye a 73 bandas, anunciando que aún quedan 31 nombres adicionales por revelar próximamente. La apertura del festival, el 10 de julio, estará a cargo de Dua Lipa, quien regresa a Madrid con nuevo disco bajo el brazo. El primer día también contará con actuaciones destacadas de The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Keane, Janelle Monáe, así como la presencia de artistas emergentes como Rels B, Soccer Mommy y Jet Vesper.

La jornada del 11 de julio estará marcada por el sonido emblemático de Seattle con la actuación estelar de Pearl Jam, acompañados por Motxila 21, Greta Van Fleet, Larkin Poe y más.

Sum 41 tomará el escenario el 12 de julio, liderando una jornada que incluirá también a Jessie Ware, Black Pumas, Unknown Mortal Orchestra y otros artistas que prometen un directo incendiario.

El esperado regreso de Avril Lavigne a Madrid después de 20 años será uno de los momentos destacados del cierre del festival el 13 de julio, compartiendo escenario con Bring Me The Horizon, The Gaslight Anthem, Arlo Parks y una variedad de artistas de los más diversos géneros.

Consulta el cartel de Mad Cool 2024

La edición 2024 llega con mejoras en la experiencia global de los asistentes

Tras escuchar a los asistentes a pasadas ediciones de Mad Cool, y con el propósito de seguir elevando la calidad y los servicios del festival, la organización ha trabajado en una serie de mejoras de configuración para ofrecer la mejor experiencia. En esta edición se reducirá el número de escenarios, que pasarán de ocho a seis, así como el aforo general de público, para mejorar los flujos dentro del festival y reducir las coincidencias de horarios y solapamientos de los artistas.

Por otro lado, Mad Cool mejorará los servicios generales del festival, con medidas como el incremento de los puntos de agua potable, el número de baños y su distribución, los metros de barras y los puntos de recarga de pulseras, o la creación de nuevos espacios de relax y descanso, así como más zonas de sombra. Además, se incorporarán nuevas pantallas más grandes para hacer más inmersiva la experiencia, y se ampliará el área de restauración para conseguir que la experiencia gastronómica en el festival sea también más cómoda.

Entradas para Mad Cool 2024

Preventa clientes Santander:

Si eres cliente Santander, del 12 de diciembre a las 12pm hasta el 15 de diciembre a las 11.59am se podrán adquirir los primeros abonos para Mad Cool 2024, disfrutando de un precio especial en www.santandersmusic.com

Preventa para Socixs con precio especial:

Si eres socix de Mad Cool, del 12 de diciembre a las 12am hasta el 15 de diciembre a las 11.59am se podrán adquirir los primeros abonos para Mad Cool 2024, disfrutando de un precio especial en www.madcooltickets.com

Venta general:

La venta general de abonos empezará el día 15 de diciembre a las 12 am en www.madcooltickets.com

PRECIOS

Preventa Santander y Preventa Socixs

Abono general – 195€ + gastos de distribución.

Abono VIP – 427€ + gastos distribución.

Venta general

Abono general – 210€ + gastos de distribución.

Abono VIP – 482€ + gastos distribución.