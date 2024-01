Repasamos la carrera de Maddening Flames y hablamos con la banda para escuchar nuevas canciones del disco que verá la luz en abril de 2024.

Participan Julio Ruiz y Paco Loco.

Suenan:

01. Turn Around

02. I´ll Be There

03. Friendly Fire

04. Shiny Happy People (R.E.M.)

05. Here´s The Thing

06. Elizabeth

07. One More Day