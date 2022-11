Fallece Keith Levene, miembro original de los influyentes Public Image Ltd.

Keith Levene, el guitarrista pionero que fue cofundador de The Clash y miembro original de los influyentes Public Image Ltd., murió en Norfolk, Reino Unido a los 65 años a causa de un cáncer de hígado. Su muerte fue anunciada por su pareja, Kate Ransford, y su amigo, el autor Adam Hammond. A ellos se unieron sus ex compañeros de banda Martin Atkins y Jah Wobble (recuerda nuestra entrevista) también mostraron sus condolencias en redes sociales.

A sad time to learn of the passing of guitar giant Keith Levene. We had our ups and downs that had mellowed over time. My respect for his unique talent never will. @pilofficial https://t.co/IW3PTa1TOa — Martin Atkins (@marteeeen) November 12, 2022

RIP KEITH LEVENE — Jah Wobble (@realjahwobble) November 12, 2022

Keith Levene RiP Rest in Peace Keith Levene. Condolences to his family and loved ones from everyone at PiL Official. © Maureen Baker 1982 pic.twitter.com/Mx3Qd7AS6m — John Lydon Official (@lydonofficial) November 14, 2022

Nacido en Londres en 1957, Julian Keith Levene se inició en la industria de la música a los 15 años trabajando como roadie para la banda de rock progresivo Yes durante su gira Close to the Edge. A los 16 años, Levene se hizo amigo de Mick Jones y el dúo musical crearía The Clash junto al vocalista Joe Strummer, el bajista Paul Simonon y el baterista Terry Chimes en 1976. Abandonó The Clash antes de que tuvieran la oportunidad de grabar música, pero se le atribuye la coautoría de una de sus canciones: el sencillo abrasador «What’s My Name».

En 1978, Levene se asoció con John Lydon para formar el grupo post-punk Public Image Ltd. La banda, que también incluía al bajista Jah Wobble y al baterista Jim Walker. Estuvo muy involucrado en la creación de sus primeros tres álbumes: First Issue (1978), Metal Box de 1979 y The Flowers of Romance de 1981. Dejó el grupo en 1983 antes del lanzamiento de su cuarto álbum, This Is What You Want… This Is What You Get de 1984.

Además de tocar en bandas, Levene entregó su propio material y lanzó su álbum debut como solista, Violent Opposition, en 1989. Su trabajo más reciente, Commercial Zone 2014, fue lanzado en 2014.

Descanse en paz.