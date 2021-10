Maya Jane Coles presenta el vídeo de ‘True Love To The Grave’

Continuando la premiere de ‘Run To You’, primera parte del cortometraje de Maya Jane Coles, llega la segunda parte, ‘True Love To The Grave’. El final épico de la película sobre esta asesina queer gótica.

La erudita británico-japonesa, reconocida con diferentes premios en su trayectoria, presenta su nuevo álbum Night Creature y lo lleva a la vida con este cortometraje que ha asimilado influencias de Killing Eve o Kill Bill y presenta a Maya junto a un reparto compuesto íntegramente por personajes LBTBIQ, atravesando los oscuros y serpenteantes calles de la noche para conseguir sus viles objetivos.

Maya Jane Coles comenta sobre ‘Run To You’ y su secuela ‘True Love To The Grave’: “El colectivo querer, especialmente las mujeres, no son retratados normalmente de maneras que resultan interesantes y alternativas en pantalla, por esto queríamos hacer algo sin ningún arrepentimiento centrado en lo femenino, dark, queer, transversal, temperamental y feroz”

Escucha ‘True Love To The Grave’ de Maya Jane Coles