Mejores canciones para historias de Instagram

Si quieres elevar el nivel de tus historias en Instagram, escoger la banda sonora perfecta es un requisito. El mundo de la música es casi tan vasto como el contenido que existe en redes sociales. Por esta razón, escoger la melodía adecuada para acompañar los momentos que compartes pueden marcar la diferencia entre una experiencia ordinaria y una que las personas recuerden e interactúen con ella.

Además de comprar visualizaciones stories, una de las estrategias para captar más visualizaciones en redes sociales es acompañándolas de una canción tendencia. No se trata de escoger cualquier melodía, sino una que transformará tu Instagram story en una pequeña obra audiovisual, capturando esencia del momento y resonando en la memoria de tus seguidores. Descubre cuáles son las mejores canciones para acompañar tus publicaciones en stories de Instagram.

La elección de la canción adecuada para acompañar una Instagram Story no es solo un detalle. Se trata de una estrategia clave para potenciar la popularidad y el impacto de tu contenido en esta red social. La música evoca emociones, genera ambientes y añade significado a las experiencias visuales.

La melofía de tu historia de Instagram no es solo un complemento, sino una herramienta estratégica que te ayudará a potenciar la popularidad, interacción e identidad de tu perfil dentro de esta plataforma. Entre las razones por las que una canción puede marcar la diferencia, se encuentran:

La musica tiene el poder de despertar emociones. Cuando eliges una canción que se alinea con el tono y sentimiento de tu historia, despiertas una conexión emocional profunda con tus seguidores. Además de otorgarle autenticidad a tu contenido, atraerá y retendrá la atención de la audiencia.

Una melodía tendencia o una canción significativa pueden hacer que tu historia en Instagram se mantenga más tiempo en la mente de las personas. Tus seguidores asociarán la canción con tu contenido, lo que deriva en que recuerden durante más tiempo tu perfil y se involucren de forma más activa con tus publicaciones futuras.

La música es una herramienta poderosa que fomenta la interacción. Una historia de Instagram con banda sonora atractiva suele recibir más reacciones y comentarios que una que no cuenta con sonido. La música suele ser un motivo de interacción, bien sea porque el usuario se siente identificado o quiere expresar su gusto por la elección de la canción.

La elección correcta de la música contribuye a la construcción de tu identidad en Instagram. Cuando seleccionas canciones que reflejan tus gustos y estilo personal, estás otorgando a tus seguidores una visión más completa sobre quién eres. Esto termina fortaleciendo la conexión entre tú y tu audiencia, generando un sentido de comunidad.

La combinación de una narrativa visual con una banda sonora adecuada aumenta la calidad estética de tus historias. La música tiene el don de potenciar la atmósfera de imágenes y videos, convirtiendo así tus stories en experiencias audiovisuales mucho más cautivadoras.

Top 30 mejores canciones para Instagram Stories de 2023

El 2023 estuvo marcado de canciones épicas que han estado sonando durante todo el año tanto en reels como en historias. Seguramente más de una te traerá recuerdos y otras serán nuevos descubrimientos para ti. Este es el top 30 de las canciones más utilizadas en reels o historias de Instagram para el 2023:

As it was – Prep

Bones – Imagine Dragons

Bloody Mary – Lady Gaga

NO – Meghan Trainor

Snap – Rosa Linn

I’m alive – Joysic, Rynn, James Dawson

I Want You – SNI

Calm Down – Selena Gomez

Green Green Grass – George Ezra

Kill Bill – SZA

In heat – Xander

Midnight Sun – Zoid Land (Ramzoid x Hal Walker)

Kiss Me More – Doja Cat

Lovely – Yassine Bilal

“I’m in LOVE” IFHY – Tyler, The Creator (ft Pharrell)

Habits (Stay High) – Trove Lo

People – Libianca

People Call it Love – Hunter Synth

Rocket Man – Elton John

Leave the Door Open (Tell me you’re coming through) – Bruno Mars

“Can we skip to the good part?” – AJR Brothers

Cowboys Don’t Cry – Oliver tree Peru

“Baby Keem Insane” – Summer Walker Boys Will Be Bugs

No Lie (Remix) – Sean Paul (feat. Dua Lipa)

Stay . The Kid Laroi and Justin Bieber

Bad Girls – M.i.A

? ???? ????? – More Art Traerom (feat. IHI)

Big Energy – Ed Sheeran

Highest In The Room – Travis Scott