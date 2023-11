Fallece Mars Williams, saxofonista de The Psychedelic Furs

Mars Williams, saxofonista de The Psychedelic Furs ha fallecido a los 68 años a causa de un cáncer diagnosticado el año pasado. «Estamos destrozados», escribieron The Psychedelic Furs en las redes sociales. «Adiós al gran Mars Williams. Descansa bien».

We’re heartbroken.

Goodbye to the great Mars Williams.

Rest well. 1955 – 2023. pic.twitter.com/tuCALIQOv2 — The Psychedelic Furs (@pfurs) November 21, 2023

Nacido en Evanston, Illinois, Williams creció en un hogar amante del jazz, ya que su padre tocaba la trompeta en bandas improvisadas de Gene Kruppa y Tommy Dorsey cada vez que pasaban por Chicago. Williams rápidamente se enamoró del swing, Eric Dolphy, Ornette Coleman y Charlie Parker. Se formó como clarinetista clásico durante 10 años antes de cambiar al saxofón durante su último año en la escuela secundaria. Asistió a la Universidad DePaul antes de tomar clases con Anthony Braxton y Roscoe Mitchell en la Association for the Advancement of Creative Musicians.

En 1980, Williams se unió a The Waitresses, contribuyendo al álbum debut de la banda de new wave. Cuando se separaron en 1983, Williams fue rápidamente contratado por The Psychedelic Furs para una gira antes de unirse formalmente a la banda. Apareció en los álbumes Mirror Moves en 1984 y Midnight to Midnight en 1987. Aunque dejó The Psychedelic Furs en 1989, regresó en 2005, grabando el saxofón para su álbum de regreso en 2020, Made of Rain. Su última actuación juntos fue hace un par de días días en el festival Darker Waves.

Descanse en paz.