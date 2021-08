Monta una banda o una sesión de DJ con poco presupuesto

El verano es época de disfrutar de más tiempo y de poner en marcha nuestros sueños y más, después de este año y medio que estamos viviendo. Cuando todo esto haya terminado del todo habrá que festejarlo ¿y qué mejor que dando un concierto para nuestros mejores amigos u organizando una sesión de Dj?

Si llevas tiempo soñando con poner en marcha tu propia banda o con pinchar, no tienes más que planificar qué es lo necesario. Seguro que tienes buenas ideas para pasar un buen rato. Aunque quizá puedas encontrarte con un problema, el presupuesto para comprar los instrumentos o el equipo si no dispones de ellos, pero no te preocupes porque también vamos a darte algunas opciones interesantes para adquirir instrumentos de segunda mano a buen precio.

Monta tu propia banda

¿Lo primero que necesitas para formar una banda? Los miembros de la banda. Tradicionalmente, necesitarás un batería, un guitarrista, un bajista y un cantante. Pero en estos días, tu banda puede estar formada por casi cualquier cosa. Los pianistas, sintetizadores, trompetistas y multiinstrumentistas son cada vez más comunes. Muchas bandas incluso ya no usan guitarras. Seguro que muchos de tus amigas o amigos tocan algún instrumento.

El siguiente paso es averiguar cuál será vuestro “sonido”. Esto sucede naturalmente con el tiempo, por supuesto. Pero puedes tener una idea bastante buena desde el principio. En tu primera reunión de banda, habla sobre tus influencias. ¿Quienes son tus artistas favoritos? ¿Qué han estado escuchando todos recientemente? ¿Hay géneros que tengáis en común? Es probable que vuestro sonido se encuentre entre esas respuestas.

Es posible que sus miembros ya hayan escrito algunas canciones. ¿En qué género tienden a escribir? A partir de ahí ¿Qué sonido surge orgánicamente? Una cosa importante: aseguraos de elegir un género que su cantante pueda cantar bien.Todos los instrumentistas pueden cambiar su estilo y su equipo con el tiempo, pero los cantantes solo tienen una voz.

Prepara tu repertorio

Y ahora llega la mejor parte ¿cómo empezar a preparar nuestro repertorio? Deberías ponerte el objetivo de tener como mínimo diez canciones para arrancar. Una buena idea es empezar practicando con versiones de algunos de vuestros artistas favoritos. Puede parecer algo aburrido, pero es importante. Tienes que asegurarte de que la banda sea conjuntarse y ser capaces de crear juntos antes de comenzar a escribir vuestras propias composiciones.

Una vez que hayáis aprendido a tocar bien juntos, es el momento de entrar de lleno en el proceso de escritura de canciones propias. Para ello debéis tomaros el tiempo que sea necesario hasta que alcancen la calidad necesaria. A partir de aquí, ya lo habréis logrado.

Monta una sesión de DJ

Otra estupenda forma de festejar y de sorprender a tus amigos es preparar una sesión de DJ en la que hacer bailar a los invitados con sus canciones favoritas. La sesión siempre dependerá del tipo de público al que irá dirigida la fiesta, habrá que tener en cuenta los gustos de tus invitados a la hora de pensar en lo que va a sonar, sin olvidar el presupuesto y del lugar donde la vas a querer organizar. Estos son los pilares fundamentales con los que deberás contar durante la previa organización, si quieres que la sesión sea todo un éxito.

Para poder montarla necesitas un equipo adecuado. Si no sabes de dónde sacarlo tienes opciones para hacerte con un uno Pioneer DJ segunda mano, donde podrás encontrar reproductores de audio, altavoces, etapas de potencia, mesas de mezclas, productos de video e iluminación y muchos accesorios más. Esta marca te ofrece la mejor calidad del mercado y seguro adecuada a tus necesidades concretas.

Prepara tu sesión de DJ

Ser un buen DJ no es fácil, sin embargo puedes investigar la mejor manera de preparar una sesión adecuada a tus intenciones, que sorprenda a tus invitados. Una vez te has hecho con el equipo adecuado, tan solo tienes que pensar en quién estará escuchando el set que prepares. Esto te ayudará a preparar una selección de canciones que cree la atmósfera adecuada. Una parte importante es conocer a tu audiencia, así que tan solo ten en cuenta sus gustos, elige temas adecuados y no olvides esa lista de infalibles que todo amante de la música disfruta. Seguro que con estas indicaciones, pasáis un buen rato.