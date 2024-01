Morrissey celebra los 20 años de ‘You Are The Quarry’ en directo

Morrissey arranca 2024 celebrando los 20 años de You Are The Quarry (2004), sin duda uno de los mejores álbumes de su carrera, con el que regresó tras siete años apartado de los focos. Será en dos conciertos especiales en California en los que lo tocará en su totalidad.

Las dos actuaciones tendrán lugar en el Honda Center en Anaheim el 26 de enero y en el Kia Forum en Los Ángeles el 27 de enero y contará con la compañía de She Wants Revenge como invitados especiales (entradas a la venta aquí).

Será una ocasión única de disfrutar al completo de canciones como los populares singles «Irish Blood, English Heart», «First of the Gang to Die», «I Have Forgiven Jesus» y «Let Me Kiss You», pero también de algunas joyas como «The World Is Full of Crashing Bores», «All the Lazy Dykes», «How Can Anybody Possibly Know How I Feel?» o «You Know I Couldn’t Last». Apostamos que algunas de sus excelentes caras B de la época, aparecerán en el setlist (recuerden por ejemplo «Munich Air Disaster 1958», «Friday Mourning» o «Mexico»).

Morrissey arranca 2024 echando la vista atrás y sin que de momento tengamos ninguna noticia de ese ya famoso Bonfire Of The Teenagers grabado desde 2021, del que conocimos su sencillo «Rebels Without Applause» y un plantel de colaboradores que incluía a Jesse Tobias, Andrew Watt, Josh Klinghoffer (ex-Red Hot Chili Peppers) y Chad Smith y Flea (ambos de los Red Hot Chili Peppers). Contiene coros de Iggy Pop y finalmente no de Miley Cyrus, que pidió retirarlos.

Además de este disco, estaba anunciado Without music the world dies que ha vuelto a contar con la producción de Joe Chiccarelli, fue grabado en Francia y descrito por su guitarrista Jesse Tobias como «un rayo». El álbum tiene la particularidad de contar con temas escritos junto a Tobias, pero también junto a Gustavo Manzur y lo más importante, el regreso de Alain Whyte, quien en nuestra opinión es el autor de temas más talentoso que le ha acompañado desde épocas de Johnny Marr.

Escucha ‘You Are The Quarry’ de Morrissey