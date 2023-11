Muse publican ‘Absolution XX Anniversary’ y lanzan documental

En conmemoración del vigésimo aniversario del lanzamiento de Absolution, Muse presenta una notable reedición de su tercer álbum de estudio. Este disco marcó el punto de inflexión para la banda liderada por Matt Bellamy en nuestro país. Siguiendo la senda de la caja Origin of Muse lanzada en 2021, esta nueva edición de Absolution incluye el álbum original remasterizado, maquetas, temas en directo y mezclas inéditas.

Bajo el título Absolution XX Anniversary, la reedición se presenta en una exclusiva caja de estuche plateado de edición limitada, acompañada de 3LPs coloreados y 2CDs. El paquete incorpora un libro encuadernado de 40 páginas con fotografías y una extensa entrevista, ofreciendo una visión detallada del proceso de grabación y del contexto social que rodeaba a la banda. Además, se encuentra disponible una edición digital del álbum.

A lo largo de las semanas previas, Muse ha compartido detalles sobre el álbum y sus canciones en sus perfiles en redes sociales, y recientemente publicó un documental en YouTube sobre la grabación de «Absolution».

Este álbum, considerado una de las grandes obras del rock del siglo XXI, catapultó la carrera de Muse hacia su posición actual como una de las principales bandas de estadios. Incluye éxitos como «Time is running out», «Hysteria», «Stockholm Syndrome» o «Sing for Absolution». Desde su formación en 1994, Muse ha lanzado nueve discos de estudio, vendiendo más de 30 millones de copias en todo el mundo y acumulando numerosos premios, entre ellos dos premios Grammy, dos Brit Awards y cinco premios MTV.

Escucha ‘Absolution XX Anniversary’ de Muse

Este es el contenido de ‘Absolution XX Anniversary’ de Muse

SIDE A

1. INTRO

2. APOCALYPSE PLEASE

3. TIME IS RUNNING OUT

4. SING FOR ABSOLUTION

SIDE B

5. STOCKHOLM SYNDROME

6. FALLING AWAY WITH YOU

7. INTERLUDE

8. HYSTERIA

SIDE C

9. BLACKOUT

10. BUTTERFLIES & HURRICANES

11. THE SMALL PRINT

SIDE D

12. FURY

13. ENDLESSLY

14. THOUGHTS OF A DYING ATHEIST

15. RULED BY SECRECY

CD2 & LP3: BONUS MUSIC

SIDE A

1. APOCALYPSE PLEASE (VOCALS AND KEYBOARD ONLY)

2. TIME IS RUNNING OUT (RECORDED LIVE AT THE WILTERN THEATER 2004)

3. SING FOR ABSOLUTION (RECORDED LIVE AT THE ANTIC ARENA, VIENNE 2004)

4. FALLING AWAY WITH YOU (DEMO 2002)

5. HYSTERIA (DEMO 2002)

6. HYSTERIA (RECORDED LIVE AT EARL’S COURT 2004)

SIDE B

7. BLACKOUT (RECORDED LIVE AT THE ANTIC ARENA, VIENNE 2004)

8. BUTTERFLIES & HURRICANES (VOCAL, KEYBOARD AND STRINGS ONLY)

9. ENDLESSLY (RECORDED LIVE AT THE COLUMBIAHALLE, BERLIN 2003)

10. THOUGHTS OF A DYING ATHEIST (RECORDED LIVE AT THE WILTERN THEATER 2004)

11. RULED BY SECRECY (VOCALS AND KEYBOARD ONLY)