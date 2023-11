Depresión Sonora estrena ‘Vivo del aire’ coincidiendo con su gira por EEUU

Depresión Sonora lleva unas semanas versionando distintas canciones de bandas de su sello, como Carolina Durante, Los Punsetes o Julieta Venegas. Nuevas canciones que dan continuidad a su debut en disco largo que publicaba el pasado año, El Arte de Morir Muy Despacio.

Ahora Marcos Crespo, coincidiendo con su primera gira por EEUU en la que pasará por el festival Darker Waves Festival en Huntington Beach California (18 de noviembre) con New Order, Tears For Fears, Devo, OMD, The B-52’s y más, además de por El Rey Theatre de Los Angeles (19 de noviembre), Great American Music Hall de San Francisco (20 de noviembre), Park West de Chicago (21 de noviembre) y Elsewhere: The Hall de Nueva York (22 de noviembre), estrena un tema inédito.

Se trata de «Vivo del aire» una canción con más matices y nuevos aires en el que no da muestra de por dónde pueden ir sus próximos pasos.

Escucha ‘Vivo del aire’ de Depresión Sonora