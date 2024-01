Niños Luchando (Siroco – Inverfest) Madrid 19/01/24

Mi afición favorita en la vida son los cambios de pantalla.

Entiéndase como tal el pasar de una situación “x” a otra totalmente opuesta o distinta para disfrutar del cambio en sí, y no tanto de las propias experiencias por separado.

Mi primer cambio de pantalla lo hice en 2008 y fue pasar de un viaje de diez días por el desierto del Gobi en Mongolia a las Olimpiadas de Pekín con mi hermano pequeño y mi cuñada. Del lugar menos poblado de la tierra al más poblado en ese momento justo.

El segundo tuvo que ver con la temperatura, una de mis pocas obsesiones en la vida. Fue en 2013 y pasé de Groenlandia a Hawaii con mi mujer. Del sitio más frío de la tierra al más cálido.

En ambas experiencias disfruté casi más con las caras de felicidad de mi hermano, mi cuñada y mi queridísima que con mi propia experiencia y es que, como decía el gran ICE CUBE:

YOU CAN DO IT IN THE MIX.

Traslademos dicha experiencia al mundo de la MÚSICA y vengan conmigo a ver a Sole Giménez, cantante y vocalista de PRESUNTOS IMPLICADOS (los de verdad, no los de ahora) y déjense llevar por la experiencia.

La Sole es negra y no lo sabe, partamos de esa base.

Su voz cálida y subyugante se asemeja a la de Aretha Franklin o Etta James, pero en castizo. In Spain we call it SOLEDAD.

ELLA celebra hoy su 40 aniversario en el mundo de la CANCIÓN y esta noche no BAILA SOLA. Por el escenario desfilan Víctor Manuel, Rosana y Los Zigarros entre otros, pero a la voz más dulce de este país con permiso de Cristina Lliso se le nota un poco tensa. Luego me chivó mi amiga Lula que por lo visto tuvo un pequeño problema con los “liniers” (no, no son árbitros de fútbol, sino los auriculares que llevan los cantantes a modo de monitor portátil ).

Sole, estate tranquila porque tu concierto sonó a gloria y tú cantaste cómo los ángeles. El público se volvió loco con tus maravillosas versiones de Jobim y Edith Piaf y en frente de mí, Luz Divina y Santi Alcanda cantaron a pleno pulmón “CÓMO HEMOS CAMBIADO” cuando ambos están hechos un pincel encontrado en los servicios del Rock-Ola.

Y sí, eres NEGRA por derecho propio, así que cómprate una casa en Nueva Orleans y deja de veranear en tu querido Levante, que está muy machacado.

La noche empieza bien, y lo que bien empieza…

CAMBIO DE PANTALLA ( léase con LUCES DE NEÓN TITILANTES )

De repente aparezco en el Siroco viendo a un combo de indietrónica patrio que se hacen llamar NIÑOS LUCHANDO. El nombre me engatusa pero la MÚSICA que oigo desde la taquilla me enzarpa, así que, después de saludar al gran Kelo Gamboa de Dremen (el amo del calabozo), me adentro en mi pista de baile underground favorita de Madrid con permiso de El Café de la Palma. El cantante me suena y es que luego me dirían que es Javier, ex cantante de Aurora, mi último GRAN FICHAJE en PIAS SPAIN.

Las canciones de NIÑOS LUCHANDO me remiten a Lali Puna, a los Stereolab más electrónicos y a el dreampop más digital. El cantante, Javi, es pura EMOCIÓN, pero es que el batería toca como Billy Cobham y el colega que maneja LAS MÁQUINAS está más A TOPE que las ínclitas.

El cambio de pantalla ha sido PERFECTO.

Me encuentro con mis AMIGOS Nadia Leal, del Neo2, y con Nacho R. Piedra (el mejor montador de video del mundo) y, como SÚPER ELEGANTES que son, me dicen: “La noche se acaba pero yo quiero BAILAR”, así que nos vamos a CASA BRAVA a ver pinchar al mejor Dj de España y Latinoamérica: MENEO.

El tercer cambio de pantalla es SUPERIOR y es que siempre me encantaron LAS MULTITUDES.

El garito de la calle Valverde está como la plaza del dúo Sacapuntas y allí me cito con mi amigo venezolano Reinaldo, el mejor realizador del mundo mundial, curtido en HBO LATM y en SONY SPIN y el responsable de un documental que hicimos sobre Bob Dylan en el FIB que algún día verá la luz. También está su sobrina y una amiga suya que lo están “gossando” todo y más viendo el FIESTÓN que se nos viene por delante.

Nadia aparece con Agustín de Magnus, Miguel Angel de Todo Azul y Sebastián Vera, el mejor booker del mundo con permiso de Ana Sanabia.

Y sí, yo solo me junto con LOS MEJORES. Porque en esta vida hay que rodearse de gente que sea más inteligente que tú, para seguir aprendiendo (y aprehendiendo).

La sesión de Rigo es, sencillamente, PERFECTA.

MENEO se pasa por la túrmix todos los hits “latinos” de ayer, hoy y siempre y la chavalada se lo canta y se lo baila todo. Qué gusto ver un CLUB lleno de “joviunos”

( jóvenes con la misma experiencia vital que sus mayores ) gritando AMOR a través de Paulina Rubio, Juanes, Enrique Iglesias, Oasis o Likke Li.

LA TRIPLE PANTALLA ES MI NUEVA DROGA.

THE ONLY WAY IS UP.

Gerardo Cartón, El Mandalorian de la Noche.

Gerardo Cartón es una agitador de la escena musical española. Lo más probable es que estos últimos 20 años os hayáis cruzado con su nombre en algún lado, bien en alguna de sus sesiones como el chico biónico, como 2PIASdjs, con alguno de sus podcasts o en algún que otro concierto o festival. Él es uno de esos tipos de la industria que han estado en todos los frentes. Dirigiendo el sello [PIAS] en España en su momento más exitoso, tocando en bandas como Micromachines o escribiendo libros tan divertidos como los dos volúmenes del Manual del Perfecto Festivalero o Así se baila el siglo XX (Muzikalia).