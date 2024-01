Pixies reeditan sus sesiones en la BBC por primera vez en vinilo

Pixies reeditan su disco recopilatorio Pixies at the BBC, 1988-91, que será lanzado el 8 de marzo por 4AD. Será la primera vez que se prensa en vinilo y también estará disponible en doble CD y en audio digital de alta definición.

Entre 1988 y 1991, durante los años de Pixies con 4AD, la banda grabó seis sesiones para la BBC, cinco para John Peel y una para Mark Goodier. Capturando la energía cruda de sus actuaciones en vivo, estas sesiones fueron el fiel reflejo de lo que era asistir a un concierto de Black Francis, Kim Deal, Joey Santiago y David Lovering.

Entre las veinticuatro canciones grabadas en este período (incluyendo dos versiones dobles, «Allison» y «Wave of Mutilation») se encuentran algunas del mini-álbum Come on Pilgrim y tres de sus cuatro álbumes de estudio con 4AD. También se grabaron tres versiones; reinterpretaciones de «Wild Honey Pie» de The Beatles, «(In Heaven) Lady in the Radiator Song» de Eraserhead y «Hang On To Your Ego» de The Beach Boys, una canción que Black Francis versionó algunos años después en su álbum debut en solitario, Frank Black.

Originalmente lanzado en CD en 1998, esta versión ahora incluye todas las pistas de las seis sesiones presentadas en orden cronológico, algo que los fans han estado solicitando. Disponible en vinilo triple negro y doble CD, el diseño de la portada es nuevo y cuenta con un maravilloso diseño en negro y dorado creado por Chris Bigg. Este diseño destaca especialmente, ya que Chris rinde un amoroso homenaje al difunto director visual de la banda, Vaughan Oliver, utilizando imágenes de archivo inéditas de Pixies por el colaborador de mucho tiempo Simon Larbalestier.

El mismo día de este lanzamiento, Pixies estarán en Dublín en la primera noche de una gira agotada donde tocarán ambos álbumes, Bossanova y Trompe le Monde, en su totalidad.

Este será el contenido de ‘Pixies at the BBC, 1988-91’

John Peel Session 3rd May 1988

1. Levitate Me

2. Hey

3. In Heaven (Lady In The Radiator Song)

4. Wild Honey Pie

5. Caribou



John Peel Session 9th October 1988

6. Dead

7. Tame

8. There Goes My Gun

9. Manta Ray



John Peel Session 16th April 1989

10. Down To The Well

11. Into The White

12. Wave Of Mutilation



John Peel Session 11th June 1990

13. Allison

14. Velouria

15. Hang On To Your Ego

16. Is She Weird



Mark Goodier Session 18th August 1990

17. Monkey Gone To Heaven

18. Ana

19. Allison

20. Wave Of Mutilation



John Peel Session 23rd June 1991

21. Palace Of The Brine

22. Letter To Memphis

23. Motorway To Roswell

24. Subbacultcha