Noah And The Loners + Mal Viaje (Siroco) Madrid 24/01/24

Había que comprobar si el relevo generacional del punk británico está salvado gracias a formaciones como Noah and The Loners. A eso nos acercamos un puñado de jóvenes y otro tanto de viejos – en los segundos se encuentra este que les escribe – a la madrileña sala Siroco el pasado jueves y puede que despejásemos muchas dudas a ese respecto.

Antes pudimos disfrutar de la rabia en directo de la novísima banda malagueña Mal Viaje, cuyo cantante ya nos avisaba de que, a pesar de estar afónico, iba a dar lo suyo en el escenario. Dicho y hecho, el poco más de media hora que estuvieron sobre las tablas de la sala fue un no parar de saltos, carreras entre el público y derroche de energía, inherente a la insultante juventud que esgrimen.

Musicalmente están muy sintonizados con Noah and The Loners, punk acelerado, quizás con algunos toques de post-grunge, ayudados por una segunda guitarra que hace de las suyas en cuanto a efectos. Parece que tienen como uno de sus referentes predilectos a Parálisis Permanente y así lo hicieron notar con un par de versiones de estos. Solo tienen dos sencillos editados y no parece muy difícil seguirles la pista en sus redes. Aconsejables y esperanzadores.

Noah and The Loners vienen presentados a nuestro país de la mano de Houston Party y esto es una garantía de que son susceptibles de que llamen nuestra atención. Si buscas un poco y ves que son cuatro chavales cuasi adolescentes, que capturan la esencia de un género musical, muchas veces relegado a la nostalgia, llevándolo a su terreno y usándolo como revulsivo, entonces no queda más remedio de tratar de dilucidar de qué va esto.

Así salían al escenario Noah Lonergan acompañado de sus Loners y no tardaban nada en poner todo patas arriba con los primeros pildorazos en forma de “Blackout”, “Real Boys” y “Hell of a Day”. Algunos de ellos extraídos de los únicos singles que tienen en la calle, a la espera de su primer L.P.

No se cortaron en ningún momento a la hora de interactuar con un público, sorprendido por el derroche de energía de los cuatro de Brighton, que en todo momento se mostró receptivo a las interpelaciones del propio Noah. Tampoco lucieron tiempos muertos en un set que, siguiendo los dogmas del punk, fue directo, rápido y sin rodeos, llegando escasamente a los cuarenta minutos.

Para irse despidiendo, dos de sus hits, que fueron los más celebrados de la noche, “Crash Landing” y “Protest Anger”, junto a una versión del “Anarchy in the U.K.” de ya sabéis quien.

¿Les falta algo? Claro, son apenas unos niños que acaban de empezar y esa es su gran fuerza, pero también su gran peligro. Parece, además, que sus conciertos, no son solo una fuente de diversión, son casi un manifiesto para hablar tanto de sus temas personas, como sociales y así lo demuestran cantando sobre su país, cada vez más escorado a la derecha.

¿Son la gran esperanza del nuevo punk británico? Yo estoy seguro de que, si siguen así, sí. Seguiremos sus pasos.

Fotos Noah And The Loners + Mal Viaje: Fernando del Río

