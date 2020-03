Morrissey – I Am Not A Dog On a Chain (BMG)

Muchos llevamos tiempo reclamando a Morrissey una salida de sus estándares y el asumir nuevos riesgos, ya que en su discografía habíamos apreciado un preocupante estancamiento desde tiempos de Ringleader Of The Tormentors (Attack Records, 2006). La pasada década llegaron álbumes como World Peace Is None of Your Business (2014) y Low in High School (2017) en los que tan solo nos encontrábamos ciertos fogonazos de genialidad, sin ser ninguno de ellos una obra lo suficientemente consistente para estar a la altura de glorias pasadas. Por otro lado, el pasado año su disco de versiones California Son (2019) nos sorprendía con la sobresaliente producción de Joe Chicarelli, quien dotaba a las canciones de un halo de clasicismo atemporal, que muchos llevábamos tiempo reclamando.

I Am Not A Dog On a Chain deja a un lado ese clasicismo y vuelve a dar un volantazo con la producción más contemporánea de su carrera, de nuevo en manos de Chicarelli, que sirve para engalanar sus mejores composiciones en más de una década. Lo nuevo de Morrissey tiene unas cuantas razones de peso para convencer. Su lírica vuelve a brillar como en grandes ocasiones; hay amargura y cierto desencanto en las historias que nos cuenta, pero también esperanza y una zigzagueaste y juguetona capacidad para hacernos pensar y darnos ganas de luchar y enamorarnos. Posiblemente elegir “Bobby, Don’t You Think They Know?” como primer adelanto fue desconcertante para sus seguidores, quienes no terminaron de encajar esa pieza entre el soul y el R&B con la compañía de la cantante estadounidense Thelma Houston ejerciendo de contrapunto. Aquí hay mucho más donde rascar.

Basta con darle al play para encontrarnos con los sintetizadores de “Jim Jim Falls”, que pronto nos dejan frente a una de las piezas más redondas del conjunto, una sacudida en la que canta “Si vas a ir corriendo a casa a llorar, no me hagas perder el tiempo. Si te vas a matar para salvar la cara, entonces hazlo”. Empezando fuerte. Otros temas incontestables son la juguetona pieza que da título al disco, con esa melodía entre The Kinks y los devaneos del injustamente minusvalorado Kill Uncle (1991), o la fantástica “Darling, I Hug A Pillow”, cuyos grandes arreglos de viento y guitarras cristalinas acompañan una bonita melodía en la que nos desarma: “Cariño, abrazo una almohada para reemplazar tu cara. Amarte es un trauma al que nadie más debería enfrentarse”. Morrissey old school.

Y qué decir de esa “Knockabout World” que conocimos como tercer adelanto y como dijimos en su día, nos recuerda a los temas facturados a raíz de su debut a finales de los 80, al tono que tenían ciertas piezas de Viva Hate (1988) o Bona Drag (1990), pero con un sonido actualizado. Muy a favor también del pop envenenado de la melódica “What Kind Of People Live In These Houses” en la que de nuevo, afila la pluma con destreza “¿Qué tipo de personas viven en estas casas? que duermen con quien duermen solo porque tienen miedo de probar el cambio” o de otras de sus cimas, la melodramática “The Truth About Ruth” y la atmosférica “Once I Saw The River Clean”. En el otro lado de la balanza podríamos encontrar la plomiza “The Secret Of Music” o ese tema a medio camino de ninguna parte que es “Love Is On Its Way Out”.

Con este notable álbum Morrissey demuestra que a pese a quien pese, su talento sigue ahí y su capacidad de emocionarnos, se mantiene intacta.

Escucha Morrissey – I Am Not A Dog On a Chain