Non Servium + Bull Brigade (WiZinK Center) Madrid 13/10/23

Después de una temporada alejado de los escenarios, aterrizaba en Madrid – “el corazón de la bestia”, como decía Mr. Chifly – propiciado por Last Tour, el único concierto que ha dado Non Servium en el 2023 en todo el estado. Se presumía algo especial, más que un concierto, un encuentro con la familia, tanto en el suelo de la pista central del Wizink, como en el escenario.

El ambiente fuera del recinto rato antes de que se abrieran las puertas no podía ser mejor, la exagerada presencia policial, a todas luces innecesaria, era señal de que algún iluminado en un despacho había designado el evento como posiblemente conflictivo.

Fans de Non Servium, amigos de toda la vida, como Sergio (de los desaparecidos Curro Jimenez y ahora en Ventura la Muerte; e implicado desde hace eones en la escena hardcore de Móstoles) me relataba que esto era muy especial para todos, “algo muy grande, nos conocemos desde chavales, imagínate ver esto hoy en el Wizink”. Porque ese era el sentir generalizado y las caras de ilusión de la gente en primera fila ya decían todo.

Antes pudimos disfrutar de los italianos Bull Brigade, de la ciudad de Torino. Amigos de Non Servium que ya había tocado con ellos anteriormente. Lástima que su corto set no fuera disfrutado por mucha gente, algo que suele pasar cuando el grupo estrella es demasiado importante como para que el respetable esté pendiente de los teloneros. Pero es que los de Móstoles son grandes hasta para eso, sin necesidad alguna de traer teloneros, ellos se despacharon dando una oportunidad única a Bull Brigade de tocar en un entorno como este.

Street Punk sin complicaciones muy bien ejecutado, canciones cortas y energéticas, entre las que destacaron: “Ultima Citta” con la que abrieron, “Sommersi”, o “Ansia”, todas de su último álbum Il fuoco non si è espento (Motorcity Produzioni 2021). Lo dicho, una pena que no hubiera más gente viendo a Bull Brigade, con una propuesta musical más melódica de lo habitual de este tipo de rock.

Con unos minutos de retraso sobre el horario establecido y con la pista del recinto madrileño prácticamente a pleno rendimiento – cerca de 6.000 personas según fuentes de la organización – Ares materializaba al niño Henry Servium, portando una bandera de la banda y sirviendo de preámbulo para lo que se avecinaba.

Salía la banda al completo, con un Karlos Animal al frente y disparaban con el tema que da título a su último disco, “Criatura”, desatando el caos y la fiesta, para continuar con “Tu ira”, “Desperté” y “Ratas”; en la que Karlos, ni corto ni perezoso, se lanzó volando hacía el público, dando algo de trabajo extra al personal de seguridad en el foso. ¡La cuarta canción y ya andaba así las cosa!

“Violencia” nos presentaba al primer invitado de la noche – la banda ya había anunciado un elenco de ellos para todo el show – que era Jarfaiter, un tema que le venía al pelo. Como Non Servium había venido – entre otras cosas -a presentar su flamante nuevo trabajo, fueron metiendo algún que otro tema nuevo en todo el repertorio de la noche, como, por ejemplo; “Killer”, que se coló entre las muy celebradas: “Todos al suelo” y “Punks & Skins”, que hizo las delicias entre los más viejos del lugar.

Pequeña parada para presentar a Juan de los míticos Soziedad Alkoholika y para que Karlos comentara la importancia de la banda a principios de los 90s, cuando sacaron aquella maqueta imprescindible; Intoxikazión etílika. Una casete que debería ser objeto de estudio, al haber llegado sin promoción, sin la “era Internet” y solo con el boca a boca a miles de chavales en toda la península. “El Imperio del mal”, cantada a dueto por el mencionado Juan, enlazó con ese alegato en contra de las casas de apuestas que es “Quémalas”, también de su último trabajo en estudio.

Juanra, de la banda hardcore KOP, fue el encargado de subirse al escenario a colaborar en “Nuestra lucha”, otro tema muy celebrado por toda la familia Non Servium. Y así, entre tema y tema, algunos todavía calentitos y otros con más solera, fueron apareciendo más invitados, como fue el caso de Oso, de Efectos Sekundarios y Sku de Kaos Urbano, para darle duro a “Warriors”, con la intro habitual del tema en cuestión, o más miembros de los mencionados Kaos Urbano en “Divide y vencerás”.

Eugy, de los teloneros y amigos Bull Brigade fue el encargado de acompañar en la emblemática “Madrid”, al optimista e ilusionante grito de “¡Madrid será la tumba del fascismo!”, aunque hoy la capital sea más bien “La timba del fascismo”, las cosas como son.

No sé si apreciación propia o qué, uno de los momentos con más carga emocional de la noche fue la interpretación de “De entre los muertos”. Por lo personal de la letra y por lo que, en principio, debe significar para Karlos esta. Una canción de regreso que coloca a la banda en sus mejores momentos compositivos.

“Los demonios de la noche” con Hodeu de Arkada Social, enlazó perfectamente con otro de los momentos cumbre de la actuación; “El espirito del Oi!”, con un Wizink a punto de venirse abajo con tanta celebración y pogo.

Ya prácticamente en la parte final del concierto de más de dos horas (algo impensable en otros ámbitos punk, se les perdona por la celebración) estuvieron presentes: Los Chikos del Maíz acompañados de miembros de Habeas Corpus, las raperas: Kiza, La Furia a la que alabo el buen gusto al homenajear a los históricos R.I.P con algunas estrofas de “Enamorado de la muerte”, y el trio IRA rap. Se sumaron también a esta orgia de rap “old school”, Sikario de Hablando en plata, o el histórico en estos ámbitos Kultama.

El propio Karlos, muy metido en el movimiento hip hop desde hace tiempo y llevándolo a cabo en su proyecto en solitario, ya lo había avisado: “Quien crea que viene a un concierto de Non Servium al uso, se ha equivocado, esto es una celebración y aquí no hay etiquetas”. Sin embargo, lo cierto es que el apartado RAP no fue recibido con tanto entusiasmo por parte de un público, no tan abierto de oídos y gustos musicales como a Karlos le hubiera gustado.

Regresaban los Non Servium más clásicos con la traca final compuesta por temas como: “Su don”, u otro de los grandes momentos para el que esto suscribe, con Miguel de Decibelios tocando el tema de los catalanes; “Ración doble”, dedicado al fallecido decibelio Manolo Alférez. Aun quedaría tiempo para otro invitado en principio – que yo sepa – no anunciado, su amigo Roy Sanchez que lo disfrutó de manera ilimitada cantando el trallazo “Torpedos”.

En definitiva, una noche para el recuerdo, memorable e irrepetible, 25 años de historia de una banda de barrio, desembocando e invadiendo uno de los lugares más grandes para actuar en en Madrid. El mencionado Karlos, Gordo (bajo), Ivi (guitarra), Snooker (guitarra) y Niño (batería); Non Servium desde Móstoles para el mundo.

Fotos Non Servium + Bull Brigade: Fernando del Río

Más fotos Non Servium + Bull Brigade