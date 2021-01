Las mejores canciones de Cobra Kai, sucesora de ‘Karate Kid’

Cobra Kai es una de las nuevas sensaciones del mundo series, desde que en 2018 hiciera revivir las peripecias de Daniel-San en las míticas películas de Karate Kid.

Tirando de nostalgia, algo que nos acompaña en los últimos tiempos y captando de manera inteligente tanto a los hoy cuarentones/cincuentones que en los 80 disfrutaron con esos films de karate/superación, como a nuevas generaciones, sus capítulos logran enganchar a pesar de su simplicidad.

Cobra Kai ha sido creada por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald quienes hábilmente han sabido retomar las aventuras sucedidas en Al Valley, de Los Angeles 35 años después del film que arrancó la franquicia.

Ralph Macchio y William Zabka retoman sus papeles de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso y vuelven todos los ingredientes que convirtieron en un icono del cine adolescente de acción la saga de películas también protagonizadas por el ahora ausente, aunque presente en espíritu e inspiración, Señor Miyagi, ese maestro Yoda del karate que aleccionaba al protagonista sobre artes marciales y la vida en general.

La serie transcurre en la actualidad, pero no pierde vínculos con los años 80 y vuelve a darnos la ración que le suponemos de rivalidades, amores adolescentes, bullying, superación, redención, venganza y cameos, algo aparentemente simple y previsible, pero que engancha porque está bien construido.

Como no podía ser de otra manera, la serie mantiene un vínculo musical con la primera saga y continúa anclada en el rock ochentero, básicamente a través del entrañable y aquí protagonista Johnny Lawrence, que sigue con su mentalidad anclada en el tiempo. Hay mucho rock, glam y visitas a clásicos del género como AC/DC, Poison, Whitesnake, Van Halen, Queen o Twisted Sister, pero ahí no queda la cosa, porque también hay concesiones al pop más clásico y a artistas como Chicago, Bananarama, Roxette, Orchestral Manoeuvres In The Dark y más.

Hacemos una selección de 10 de sus mejores canciones:

Twisted Sister – I Wanna Rock

AC/DC – Back In Black

W.A.S.P. – I Wanna Be Somebody

Airbourne – Back In The Game

Orchestral Manoeuvres In The Dark – If You Leave

Foreigner – Head Games

Whitesnake – Here I Go Again

Metallica – For Whom The Bell Tolls

Mötley Crüe – Kickstart My Heart

Wang Chung – Dance Hall Days

Y terminamos con una playlist con todas las canciones de sus tres temporadas: