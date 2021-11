Norwen publica un nuevo sencillo, “To keep my soul”

Norwen es el proyecto musical de Alberto Ortiz, riojano de poco más de 30 años afincado en Madrid tras pasar algún tiempo en Londres. De él te hablamos este verano en nuestra PlayList Emergente de la Semana para presentarte su primer sencillo, “Oh life”, producido por Andrés Costureras con Pablo Chavarri a las guitarras y con la masterización de Guille Mostaza desde su estudio Alamo Shock.

Hoy Norwen publica una nueva canción titulada “To keep my soul” con Log Lady Records. Un tema en el que vuelve a contar con Andrés Costureras, Pablo Chavarri y Guille Mostaza, equipo al que se une Cristina Suey con su cello. “To keep my soul” es una emotiva canción pop que habla sobre el miedo a comenzar, a mostrarnos a los demás y a ser nosotros mismos. En resumen, habla de enfrentarnos a nuestras inseguridades, del vértigo que lleva consigo el riesgo pero también de la necesidad de arriesgarse para intentar alcanzar nuestras metas.

Norwen cuenta sobre “To keep my soul” que “me funcionó desde el comienzo. Me fue muy fácil componerla y escribirla, tuve la sensación de que estaba deseando ver la luz. Una canción sencilla, muy directa, pegadiza y cargada de sentimientos. Siento que es un perfecto segundo single, firme y profundo, que explora un lado más emotivo y elegante como artista“.

“To keep my soul” formará parte del inminente primer EP de Norwen, titulado The Starting Line. Un disco con cinco temas empezado y terminado en plena pandemia que su autor asemeja a una radiografía de sus propios gustos musicales, desde el pop rock anglosajón más clásico hasta el folk americano, todo ello aderezado con melodías pegadizas y un tratamiento muy instrumental.

A continuación puedes escuchar “To keep my soul”, lo nuevo de Norwen. También disponible en Spotify.

Norwen en redes sociales:

Instagram

Twitter

Facebook

(la foto de cabecera es obra de Antonio Muñoz)