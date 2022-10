Of the Wand and The Moon actúa en Madrid en noviembre

Of the Wand and The Moon es el proyecto del danés Kim Larsen que nos visita para presentar su quinto álbum, Your Love Can’t Hold This Wreath of Sorrow, una obra que sigue la estela de su considerada obra maestra, The Lone Descent (2011), pero presenta una experimentación aún mayor con otros géneros como el post-punk y la electrónica.

Diez nuevas canciones atmosféricas, melancólicas y crepusculares inspiradas en cantautores de los años 60 y 70 como Lee Hazlewood, Leonard Cohen y Serge Gainsbourg.

Of the Wand and The Moon estará actuando en El Perro de la puerta de atrás del coche el próximo 12 de noviembre de la mano de Indypendientes.

Calle de La Puebla 15, Madrid, Metro Gran Vía (Línea 1)

Entrada anticipada 12€ / Puerta 15€

Compra tus entradas en este enlace.