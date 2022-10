Basurita – Escenas (Everlasting Records) 

Aunque solo fuese por currículum, Basurita ya deberían tener aseguradas unas dosis de atención y credibilidad por encima de la media. No en vano, la banda está formada por ex miembros de El Inquilino Comunista, Cancer Moon, Electrobikinis o Meows; o lo que es lo mismo, algunos de los grupos imprescindibles para entender aquella explosión patria del indie acontecida a principios de los noventa. Por si fuera poco, resulta que el combo debutó con un disco a todas luces interesante como fue Primer Juramento (Subterfuge Records, 19), para después refrendar (a conciencia) las buenas sensaciones gracias al magnífico El Gran Feliz (Everlasting Records, 20).

Ahora el quinteto es capaz de alargar la euforia con las virtudes (de nuevo muy obvias) incluidas en ‘Escenas’ (Everlasting, 22), el que ya es su tercer larga duración. Un trabajo compuesto por diez temas incuestionables, verticales y jugosos, que apuntalan la solvencia del grupo cuando se trata de facturar un tipo de indie-pop no exento de electricidad, que tira de narrativa con sentido y muestra una orgullosa solidez estructural potenciando la calidad global de la referencia. El elepé se abre con el ramalazo power-pop y ‘nuevaolero’ de “Septiembre”, dando paso a ese inapelable sencillo de título “Las luces (quiero verlas brillar)” que bien podría haber venido firmado por León Benavente. También destaca la ácida “Escenas” (homenaje a Lennon incluido), la pegadiza “La noche en que me iba a morir” o “Todo perdido”, pieza a medio camino entre Los Enemigos y Mercromina. Del mismo modo funciona la canallesca “Baila Bandido”, “Nuestra Fe”, o esa “Chocolate” en la que se ponen vacilones y casi bailables (al estilo We Are Standard), con “Siente la luz” como acelerón final a lo Spiritualized para echar el cierre.

Escenas (Everlasting Records, 22) es un disco muy bien construido, que destila la seguridad de quien se sabe veterano, no tiene nada que demostrar y, seguramente, tampoco mucho que perder. Una obra que presume de sonido vigente, además de la confirmación definitiva de que Santi Real y compañía son una de las formaciones más fiables de la escena. Una que, muy en la línea de los mencionados León Benavente, cumple con los requisitos para petarlo en festivales y pasar al siguiente nivel de popularidad. Que den con ese punto de suerte definitorio dependerá del caprichoso destino, pero las cualidades laten con fuerza en el seno de la banda.

Escucha Basurita – Escenas