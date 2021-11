Placebo comparten el vídeo de ‘Surrounded by Spies’

Placebo publicarán su nuevo disco el 25 de marzo de 2022. Never Let Me Go continuación de Loud Like Love (2013), vendrá acompañado de una gira por Gran Bretaña y visitas a nuestro país en verano, dentro de los festivales Mad Cool y Bilbao BBK Live.

Hace algunas semanas desvelaron su primer sencillo, “Beautiful James“, un tema marca de la casa, apasionado y con mensaje comprometido. A este le siguió ‘Surdered By Spies’, del que Brian Molko comenta: “Empecé a escribir la letra cuando descubrí que mis vecinos me estaban espiando en nombre de fiestas con una agenda nefasta. Entonces comencé a reflexionar sobre las innumerables formas en que nuestra privacidad ha sido erosionada, debilitada y robada desde la introducción de las cámaras CCTV en todo el mundo que ahora emplean tecnologías racistas de reconocimiento facial; el auge de Internet y el teléfono móvil, que ha convertido a prácticamente todos los usuarios en paparazzi y espectadores en sus propias vidas, y cómo en su mayoría todos hemos ofrecido información personal a enormes multinacionales cuya única intención es explotarnos.

Usé la técnica del cut-up inventada por William S Burroughs y popularizada en la canción moderna de David Bowie. Es una historia real contada a través de una lente de paranoia, un completo disgusto por los valores de la sociedad moderna y la exaltación del capitalismo de vigilancia. El narrador está al límite de sus ataduras, desesperado y asustado, completamente en desacuerdo con nuestro nuevo progreso y el dios del dinero “.

Hoy se publica su videoclip oficial en el que vemos a la banda interpretar el tema sobre un escenario. Ha sido dirigido por Gregg Houston.

Disfruta el vídeo ‘Surrounded by Spies’ de Placebo