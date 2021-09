Placebo están de vuelta con el single ‘Beautiful James’

Han pasado ocho años desde que Placebo lanzaran su último disco, Loud Like Love (2013) y cinco desde que entregaran su último sencillo, “Jesus’ Son“. Desde entonces, han publicado un recopilatorio, celebrado sus 20 años de carrera con una gira muy especial que pasó por nuestro país o conmemorado el aniversario de Without you Im Nothing (1998). Durante la pandemia se acordaron de sus seguidores recuperando algunos conciertos históricos y empezaron a hablar de que se encontraban preparando nuevas canciones.

Hoy por fin descubrimos una de ellas, “Beautiful James”, un tema oscuro, apasionado y con mensaje comprometido, acompañado por todas las virtudes de su sonido de la que su líder, Brian Molko ha comentado: “(La canción) trae consigo un mensaje de desafío que busca normalizar y celebrar las relaciones no heteronormativas. Si sirve para irritar a los cuadrados y estirados, que así sea. Pero para mí sigue siendo imprescindible que cada oyente descubra su propia historia personal dentro de ella, realmente no quiero decirles cómo deben sentirse”.

De momento no se conocen más detalles del regreso de Placebo, pero previsiblemente en las próximas semanas vayan sumándose nuevos temas y datos que

Escucha ‘Beautiful James’ de Placebo

Placebo actuarán en Bilbao BBK Live 2022 y en Mad Cool 2022.