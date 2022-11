Primavera Sound 2023: Blur, Kendrick Lamar, Rosalía y Pet Shop Boys, entre los confirmados

Hoy se han confirmado los grupos que estarán participando en la próxima edición de Primavera Sound. La edición 2023 del evento volverá a suceder durante dos fines de semana, pero en esta ocasión, se celebrará en dos ciudades españolas distintas: los días 1, 2 y 3 de junio tendrá lugar, como ya es habitual, en el Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià del Besòs, y el 8, 9 y 10 en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, en Madrid. Ya conocíamos que Depeche Mode serían parte del cartel, ya podemos visualizar la imagen al completo.

Un lineup que en un primer vistazo nos devuelve el brillo de la supernova hip-hop Kendrick Lamar, el cofre de himnos brit de Blur, Rosalía en su regreso a casa como fenómeno global, la versatilidad pop de Halsey, el fascinante misterio que supone cada encuentro con FKA twigs, Skrillex y su batidora de ritmos para el club, la magnética St. Vincent, la resurrección de The Moldy Peaches o The Delgados, el incontestable toque para el hit de Calvin Harris y Le Tigre en su vuelta a la pelea.

Junto a estos, actuaciones imperdibles como las de John Cale y Laurie Anderson o discípulos como Yves Tumor, Julia Holter y Jockstrap. Las reuniones de Karate y be your own PET para agrandar su historia de culto y la nueva realeza indie que personifican Alex G, Alvvays y Julia Jacklin. El exceso de Måneskin y las japonesas Perfume y la solemnidad de My Morning Jacket y Gabriels. La fiesta de Channel Tres y Daphni y la introspección de Arlo Parks y Cavetown. El estruendo de Swans y Death Grips como contrapunto perfecto a la finura de Darkside y Beth Orton. El manual punk que siguen reescribiendo Bad Religion y OFF! y esas nuevas maneras de ser punk que nos han enseñado Yung Lean, JPEGMAFIA y Villano Antillano. Un billete de vuelta a los 90s en compañía de Come y Built to Spill y el visado al futuro que nos regalan PinkPantheress y Flowerovlove. Un viaje por el planeta pop guiados por las coreanas Red Velvet, el nigeriano Rema, la dominicana Tokischa y el francés Christine and the Queens, entre muchos otros.

Consulta el cartel completo para Primavera Sound 2023 – Barcelona / Madrid

Entradas para Primavera Sound 2023 – Barcelona / Madrid

Las entradas para Primavera Sound Barcelona 2023 y Primavera Sound Madrid 2023 en todas sus modalidades estarán a la venta el jueves 1 de diciembre a las 12:00 CET en DICE: los abonos simples tendrán un precio de 325 € (+ gastos de distribución), las entradas de día tendrán un precio de 125 € (+ gastos de distribución) y los abonos dobles (Primavera Sound Barcelona + Primavera Sound Madrid) tendrán un precio de 520 € (+ gastos de distribución). Los abonos y entradas de día VIP y los abonos a plazos de ambos festivales también estarán disponibles en DICE.

Si estás empadronado en la comarca del Barcelonés o en la Comunidad de Madrid, podrás beneficiarte de un descuento especial para residentes. Además, Primavera Sound se adhiere al Bono Cultural Joven: si eres titular de la tarjeta, podrás beneficiarte de la ayuda.

Más información de Primavera Sound 2023 en su web.