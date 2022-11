TV Girl (Sala Independance) Madrid 26/11/22

El tour europeo de TV Girl está llegando a su fin, y le llegaba el turno a nuestro país, con paradas únicamente en Barcelona y Madrid para presentar su último trabajo, Summer ‘s Over. En los últimos años la popularidad de la banda ha ido en aumento gracias, en parte, a plataformas como “TikTok” donde han conseguido viralizarse. El sold out en la sala Independance fue totalmente incontestable, agotándose las entradas varios días antes del evento.

La noche comenzó con la polifacética Danz CM, a la que la recibió un público totalmente eufórico que no dudó en ovacionar cada uno de sus temas. La productora, arropada por unos visuales y con su synth pop tan característico consiguió activar a toda la sala.

Contando ya con 5 LPs, configurar un setlist a la altura de su trayectoria no era fácil, teniendo en cuenta que el concierto duró aproximadamente una hora y cuarto. A pesar de que venían a presentar su último álbum, la mayor parte de las canciones fueron principalmente de French exit y Who really cares. Empezaron por todo lo alto, siendo “Cigarettes out the window” una de las primeras en aparecer. Destacar el cover que hicieron de “Angel Cum Clean”, de los también estadounidenses Elvis depressedly. No faltó la archiconocida “Lovers rock”, con el que todo el mundo comenzó a grabar, formándose un mar de móviles enorme. Tras tocar “Heaven is a bedroom”, se bajaron del escenario. En ese momento, el público comenzó a corear la letra de “Not allowed”. Tras unos segundos, TV Girl regresó al escenario para tocar lo que serían los dos bises, siendo la anteriormente mencionada “Not allowed” e “It evaporates”. Con la primera se produjo uno de los momentos de la noche, y es que Brad Petering prácticamente no cantó en toda la canción, dejando dicha función a los asistentes, cantando estos cada verso a pleno pulmón.

Los californianos llegaron a las tablas entre vítores y aplausos, teniendo a los asistentes completamente entregados desde que se apagaron las luces. Siempre se notó como esa especie de aura de concierto en el que aunque todo salga mal gracias a la energía de la gente acabaría siendo disfrutable. Pero además, estuvieron a la altura en cuanto al sonido. Se notaba que son ya un grupo maduro y con rodaje, haciendo que cada canción que tocaban tuviese como poco la calidad que tienen en el disco. Cabe destacar además la actuación que tuvo Brad Petering como frontman durante todo el concierto. No solo hizo una gran actuación como cantante, sino que sus historias entre temas consiguieron hacer reír a toda la sala.

TV Girl ha demostrado, una vez más, ser mucho más que una banda que se ha viralizado recientemente, aunque ya fuesen conocidos antes. Cuentan con una trayectoria envidiable y un directo muy cuidado y trabajado, además de tener un carisma innegable.