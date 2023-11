Primeros nombres para la 10ª edición de Sound Isidro

Sound Isidro Vibra Mahou celebra su décima edición en 2024, que como es habitual tendrá lugar entre los meses de abril y mayo. Recientemente la organización ha desvelado los primeros 30nombres de esta nueva edición, que podrá disfrutarse en cerca de una veintena de salas de conciertos de Madrid esta próxima primavera.

Nombres que, como de costumbre, incluyen artistas y bandas tanto nacionales como internacionales, así como nuevos valores actuando junto a gente ya consagrada. Entre los destacados se encuentran rusowsky, The Change, Mushkaa, John Pollõn, Cecilio G, Dellachaouen, Xina Mora, Playback Maracas, Hofe x 4:40, Mirua, Atención Tsunami, Courting, Finale, Prison Affair, Folly Group, Zuaraz, El Bobo de las 3000, Quentin Gas & Los Zíngaros, Carmen Xía, Casapalma, Marala, Mundo Prestigio, Ferran Palau, kindapatri, Júlia Colom y Francis of Delirium.

Las entradas ya están disponibles a través de Dice.

Primeros nombres para Sound Isidro 2024

Viernes 5 de abril: Mushkaa @ Shoko [entradas]

Viernes 5 de abril: Carmen Xía @ Café La Palma [entradas]

Sábado 6 de abril: Zuaraz @ Sala Villanos [entradas]

Sábado 6 de abril: Marala @ Clamores [entradas]

Lunes 8 de abril: Folly Group @ Maravillas Club [entradas]

Martes 9 de abril: Courting @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 12 de abril: Mundo Prestigio @ Siroco [entradas]

Viernes 12 de abril: Hofe x 4:40 + Mirua @ El Sol [entradas]

Martes 16 de abril: Francis of Delirium @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 19 de abril: Cecilio G @ Shoko [entradas]

Viernes 19 de abril: Casapalma @ Cadavra [entradas]

Sábado 20 de abril: airu @ Sala Vesta [entradas]

Jueves 25 de abril: Xina Mora @ Clamores [entradas]

Viernes 26 de abril: Nerve Agent @ BUT [entradas]

Viernes 26 de abril: Atención Tsunami @ El Sol [entradas]

Sábado 4 de mayo: Dellachaouen @ El Sótano [entradas]

Jueves 9 de mayo: Júlia Colom @ Clamores [entradas]

Viernes 10 de mayo: rusowsky @ La Riviera [entradas]

Viernes 10 de mayo: The Change @ The Bassement [entradas]

Sábado 11 de mayo: Quentin Gas & Los Zíngaros @ Siroco [entradas]

Jueves 16 de mayo: sistema de entretenimiento @ El Sol [entradas]

Viernes 17 de mayo: John Pollõn @ Shoko [entradas]

Viernes 17 de mayo: Bulego @ Hangar 48 [entradas]

Sábado 18 de mayo: Prison Affair + Finale @ BUT [entradas]

Sábado 18 de mayo: Playback Maracas @ Clamores [entradas]

Viernes 31 de mayo: kindapatri @ Clamores [entradas]

Viernes 31 de mayo: El Bobo de las 3000 @ El Sol [entradas]

Viernes 14 de junio: Ferran Palau @ Sala Villanos [entradas]