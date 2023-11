AA Williams + Kalandra (Moby Dick) Madrid 22/11/23

La fría noche del miércoles en Madrid brindaba la oportunidad de ver por vez primera a AA Williams capitanear una gira por España. Las anteriores visitas a las que tuve la fortuna de acudir, la situaron por vez primera como telonera de lujo de los sacrosantos MONO, habiendo colaborado previamente con los japoneses en el imprescindible EP compartido Exit in Darkness (09) y, la segunda, dentro del grueso de nombres del imprescindible AMFest en su inmortal edición del pasado año celebrada en el recinto La Farga en Hospitalet de Llobregat.

Siento justos, la gira actual casi la podríamos catalogar como de doble cartel, ya que anteriormente disfrutamos de una generosa ración de tiempo con Kalandra, atractivísima banda noruega que casaba a la perfección con la propuesta de la inglesa. Gran expectación de cara al show con una sala a reventar y un reverencial silencio entre el público mientras su misterioso y evocador folk nórdico con fundamento art rock lograba construir una atmósfera etérea mientras defendían la práctica totalidad de The Line (20).

Tiempo para la discreta y elegante AA Williams que subió al escenario con sus habituales músicos de acompañamiento que tan buen resultado pretérito habían brindado. La artista no se dedicó simplemente a repasar las virtudes de su, sin duda, obra magna As the moon rests (22), sino que tuvo tiempo durante una hora de rescatar su atractivo debut Forever Blue (20), del que volvió a brillar en toda su magnitud crepuscular el cierre con “Melt”, precedida de una reptante y dolorosamente hermosa “As the Moon rests”, momentos álgidos de un concierto que fue claramente de menos a más en el que también destacó la defensa de su nueva versión, en este caso la monumental “Without you i’m nothing” de Placebo, (no olvidemos que AA Williams tiene una querencia especial por ellas y llevarlas con presteza a su terreno, como así atestiguó con la publicación íntegra como disco de versiones de Songs from isolation (21)), el pulso intenso de “Evaporate” y la tormenta eléctrica de “Pristine”.

Ojalá disfrutarla alguna vez al abrigo de los excelsos arreglos de cuerda que pueblan sus discos para elevar aún más los pies de un suelo al que cada vez sentimos más ajeno.

Foto AA Williams: Raúl del Olmo