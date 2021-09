Rats of Rafts – Excerpts From Chapter 3: The Mind Runs a Net of Rabbit Paths (Fire Records)

No cabe duda de que el post-punk es uno de los géneros musicales que más en boga se encuentra actualmente. Son muchas y variadas las propuestas que el estilo nos brinda casi de manera constante. En esta lluvia de lanzamientos, es justo destacar la nueva referencia de los holandeses Rats of Rafts, Excerpts From Chapter 3: The Mind Runs a Net of Rabbit Paths (21), su ya cuarto trabajo de estudio.

El imaginario del cuarteto construye una suerte de obra conceptual que bascula desde las formas menos barrocas de Arcade Fire a los Wire más oblicuos, un ejemplo de ello es la destacada “A trail of wind and fire”, imponente canción que desgaja las intenciones del álbum tras la breve intro “Prologue rain”.

Moderadamente oscuros a la par que huidizamente melódicos, sus temas no renuncian a una leve pátina de causticidad industrial (“Pt. Two: Croissing the desert”) sin olvidar una festividad propia de los Devo más encendidos (“Tokyo Music Experience”) o los Pixies más gamberros (“Where is my dream?”). Una de esas propuestas alejadas del foco mediático que no se debería dejar pasar.

Escucha Rats of Rafts – Excerpts From Chapter 3: The Mind Runs a Net of Rabbit Paths