Como cada 8 de diciembre, el mundo enciende una vela recordando a uno de los mejores compositores que hemos tenido.

En el programa de hoy rescatamos el olvidado lanzamiento de 1986 ‘Menlove Ave.’ e invitamos a dos amigos: Javier Polo y Felipe Couselo.

En el acústico suenan:

01. I’m Only Sleeping

02. My Dark Sweet Horse (Homenaje a George Harrison)

03. Five Five Five (The Winnerys)

04. Now and Then

05. Norwegian Wood