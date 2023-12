Still Corners tendrán nuevo disco en abril

Still Corners están de vuelta con la continuación de The Last Exit (2021, Wrecking Lights Records), un disco que llevará por título Dream Talk y saldrá el 5 de abril de 2024 a través de su propio sello, Wrecking Light.

El dúo de dreampop formado por Greg Hughes y Tessa Murray regresa con un álbum escrito en el sur de Francia, East Sussex, Reino Unido, y Woodstock, Nueva York. Como comentan, «La génesis de muchas de estas canciones provino de sueños. Todas las noches escribía los sueños que podía recordar. Mientras grabábamos, sacaba mi libro de sueños y cantaba sobre varias frases en bucle en las que Greg había estado trabajando. La naturaleza repetitiva del bucle y el canto casi se sentían como entrar en un trance. Muchas de las canciones surgieron de ese proceso, fue divertido y lo que pensé que eran divagaciones terminaron sorprendiéndonos con sus diversos significados e imágenes. Las canciones se unieron rápidamente y poder escribir desde cualquier lugar mantuvo nuestro impulso».

Producido por el propio Hughes, el disco viene anticipado por un primer sencillo llamado «Secret World» de la que Murray comenta: «A veces, la idea de alguien, querer conocerlos, entrar en su mundo, es peligrosa. La persona real ya no importa, solo la fantasía de ellos, lo cual es totalmente incorrecto pero se siente correcto».

Escucha ‘Secret World’ de Still Corners