Red Hot Chili Peppers anuncian fechas en nuestro país

Red Hot Chili Peppers nos visitarán el próximo año. Este tour de 2022 marcará la vuelta al grupo del guitarrista John Frusciante en la que será la tercera etapa en la carrera de la banda californiana en la que vuelve a formar parte.

Primero entre los años 1988 y 1992, en los que participó en la grabación de dos de las obras más importantes del grupo, Mother’s Milk (1989) y especialmente Blood Sugar Sex Magik (1991), después de cuya gira dejó paso a las seis cuerdas a Dave Navarro (Jane’s Addiction). John Frusciante volvió de nuevo al redil en 1998, para grabar otra de sus perlas, el recordado Californication (1999) al que recientemente dedicamos un especial por su 20 aniversario y con ellos siguió hasta el año 2009, participando igualmente en la gestación de By the Way (2002) y Stadium Arcadium (2006).

Su gira mundial de estadios visitará 32 ciudades para interpretar los éxitos de su carrera y presentar los temas de su próximo álbum. Arrancando el sábado 4 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, tendrá paradas en Londres, París, Dublín, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, entre muchas más, antes de finalizar en el Globe Life Field de Arlington el 18 de septiembre.

Fechas de Red Hot Chili Peppers en España

Sábado 4 de junio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla

Martes 7 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona

Vendrán acompañados por A$AP Rocky y Thundercat

ENTRADAS:

La venta general de entradas comenzará el 15 de octubre a las 10am en RedHotChiliPeppers.com.

Todos los tipos de localidades y precios estarán disponibles en ese momento.

Foto Red Hot Chili Peppers: Clara Balzary