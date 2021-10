Redbook Ediciones lanzan el libro Música Para Fisgones

La editorial Redbook Ediciones, como siempre a través de su colección Ma Non Troppo, publica el libro Música Para Fisgones de Juan Mari Ruiz. Se trata de un volumen que cuenta curiosidades y anécdotas de la vida y obra de grandes músicos procedentes del ámbito de la música clásica. En Música Para Fisgones su autor busca aproximar la música clásica a sus lectores partiendo desde un punto de vista distendido, menos académico, hurgando en la vida y el trabajo de los músicos más conocidos para familiarizarnos con ellos. En ese sentido, el libro está pensado para cualquier amante de la música, tanto los que se inician como los más melómanos, los que no se pierden un concierto pero también los que no han pisado nunca un auditorio.

Entre otras cosas, en Música Para Fisgones encontraremos temas como:

El curioso duelo musical entre Scarlatti y Haendel

y Johann Sebastian Bach , una imagen de severidad alejada de la realidad

, una imagen de severidad alejada de la realidad La Flauta Mágica y la masonería

y la masonería Robert Schumann : una vida marcada por la sífilis, las depresiones y la esquizofrenia

: una vida marcada por la sífilis, las depresiones y la esquizofrenia Franz Liszt , un ídolo de multitudes

, un ídolo de multitudes La turbulenta historia de amor entre Gustav Mahler y Alma Schindler

Este nuevo libro de Redbook Ediciones, lejos de resultar profundo y solemne, pretende ser ameno y divertido, recreando anécdotas e historias de los principales artífices de la música clásica, con sus virtudes, defectos, disputas, rarezas y excesos.

Juan Mari Ruiz es oboísta y profesor con más de treinta años de experiencia. Colabora con varias orquestas e imparte cursos y masterclass sobre el oboe y la pedagogía de los instrumentos. Publica regularmente artículos sobre estos temas en revistas especializadas y en su página web. Además, en su canal de YouTube ofrece una completa serie de vídeos sobre la técnica y el estudio del oboe. Es autor de los libros El Aprendizaje de los Instrumentos de Viento Madera y La Técnica Instrumental Aplicada a la Pedagogía, publicados en esta misma editorial.

