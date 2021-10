Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra primera PlayList Emergente de septiembre incluye canciones de Mandarina, Canastéreo, César Maltrago, Ghouljaboy, Iommic, Kevin Terry y Edu Requejo.

Mandarina – Je suis un désastre

Mandarina es un dúo franco-colombiano compuesto por Paola Olarte (cantante, percusionista y compositora) y Michael Tainturier (teclista, instrumentista y compositor). En los últimos meses han aparecido en nuestra PlayList Emergente en más de una ocasión. Hoy vuelven con un sencillo titulado “Je suis un désastre” que publican en castellano y francés. Un tema que invita al baile, con un mensaje entre burlesco y reivindicativo, que llega acompañado de un vídeo basado en las obras de pintura pop-art de Lichtenstein.

Canastéreo – Cien desiertos

Canastéreo es una nueva banda sevillana, aunque sus miembros vienen de bandas como Batracio, Los Reyes Magos, Bittersweet o Shepherd. “Cien Desiertos” es el primer adelanto del que será su nuevo álbum, Pasajes de lo Impuro, en el que mostrarán un cambio y una evolución de su sonido hacia sendas más rockeras y psicodélicas. En este primera adelanto ya muestran trazas de su eclecticismo, combinando giros de flamenco jondo, guiños al bebop y elaboradas maniobras psicodélicas.

César Maltrago – Aguaceros

El compositor asturiano César Maltrago ha publicado hace unos días una nueva canción, “Aguaceros”. Una composición atípica en cuanto a arreglos y producción con un toque synth wave y ciertos dejes low-fi. El tema se grabó en dos tomas, aprovechando esta espontaneidad. El video esta grabado en un pueblo abandonado en los años 50 donde se situaron en la antigüedad los templarios. En el vídeo participa la bailarina y experta en Deleuze (filosofía) Belén Castellanos. Parece ser que este tema dará pie a un posible nuevo EP con Pablo Und Destruktion a los mandos.

Ghouljaboy – Videodrome

El jerezano Ghouljaboy publicó hace unos días un nuevo sencillo, “Videodrome”, que llega como cuarto adelanto del que será su nuevo álbum. Un baño de electrónica new wave e indie americano contemporáneo, salpicado con ese toque oscuro que ya se ha convertido en marca de la casa. La canción, según su cuenta su autor, le vino inspirada después de ver la película de David Cronenberg del mismo nombre.

Iommic – The depths

Este verano Iommic publicaron su sexto sencillo, “The depths”, en el que se sumergen en las oscuras profundidades del fuzz para entregarnos uno de sus temas más pesados, misteriosos y crudos hasta la fecha. En “The Depths” abordan géneros como el doom y sludge junto a una letra desoladora que explora la sensación de encontrarse bogando por el abismo.

Kevin Terry – A dónde vas

Después del lanzamiento de “Nos da igual”, el músico independiente Kevin Terry presentó hace unas semanas su segundo single. “A dónde vas”. Se trata de un tema de pop-rock melódico cuya letra expresa desamor y hace referencia a ese momento en que nos liberamos del dolor que sufrimos durante una ruptura. “A dónde vas” está incluida en el álbum debut de Kevin Terry titulado Contraste, publicado el pasado mes de agosto.

Edu Requejo – ¡Qué faena!

Edu Requejo es un joven artista multidisciplinar afincado en Barcelona que ya pasó por nuestra PlayList Emergente hace unos meses. Hoy regresa a ella con el que ya es su noveno sencillo, apenas un año después de publicar el primero y tras presentar este pasado verano su primer álbum, Placas Tectónicas (Casa Maracas, 2021). “¡Qué faena!” es una canción de rock experimental con toques de new wave, inspirada por el mito de Sísifo y en la que su autor se plantea la cuestión del valor de la vida. El propio Edu Requejo dirige y edita el vídeo de “¡Qué faena!” con el que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!