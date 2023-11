Robert Forster de The Go-Betweens vuelve a visitarnos

Robert Forster inició el año presentándonos un nuevo trabajo, The Candle And The Flame, en el que continúa añadiendo a la leyenda que construyó en The Go-Betweens nuevas gemas de pop.

El australiano ha lanzado un bello trabajo inspirado en Karin Bäumler, su esposa y compañera musical durante los últimos treinta y dos años, siendo violinista de su banda y sus trabajos como solista. El disco contiene nueve canciones escritas por Forster y producidas por él, la propia Karin Bäumler y su hijo Louis Forster (The Goon Sax), yuenta con la participación de la ex bajista de The Go-Betweens Adele Pickvance, así como con Scott Bromiley y Luke McDonald (The John Steele Singers), quienes ya trabajaron en los álbumes ‘Inferno‘ y ‘Songs To Play‘.

Lo estará presentando en nuestro país la próxima primavera:

Miércoles 29 de mayo de 2024, Madrid, Teatro Lara (SON Estrella Galicia)

Jueves 30 de mayo de 2024, Granada, Lemon Rock (SON Estrella Galicia)

Viernes 31 de mayo de 2014, Valencia, Loco Club

Sábado 1 de junio de 2024, Donostia, Dabadaba

Martes 4 de junio, Ourense, Torgal

Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 17 de noviembre a las 11h.