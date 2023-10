Route Resurrection vuelve a la carga con la gira de Thy Art Is Murder

Los australianos Thy Art Is Murder son los cabezas de cartel para esta nueva gira que realiza Route Resurrection. Los “aussies” se verán acompañados en los escenarios por las bandas: Whitechapel, Fit For An Autopsy y Spite.

Recordemos que el grupo se ha convertido en un referente mundial del Death Core y suelen ser imprescindibles en festivales del estilo. Ahora es una oportunidad única de disfrutar de su energía en una sala. Además, vienen con nuevo disco: Godlike (Human Warfare 2023) una brutalidad de diez canciones en poco más de media hora, que nos devuelve al quinteto de siempre igual de salvaje, pero con sonido renovado.

Entradas aquí

Las dos únicas fechas son estas

17 de octubre, Barcelona, Razzmatazz 2

Horarios:

17:30 Apertura de puertas

18:00 SPITE

18:50 FIT FOR AN AUTOPSY

19:40 WHITECHAPEL

20:50 THY ART IS MURDER

18 de octubre, Madrid, La Riviera

Horarios:

18:00 Apertura de puertas

18:30 SPITE

19:20 FIT FOR AN AUTOPSY

20:10 WHITECHAPEL

21:20 THY ART IS MURDER