Todo listo para la visita de Gracie Abrams

Gracie Abrams llega a nuestro país para presentar las canciones de su primer álbum, Good Riddance (2023), que marca un momento crucial en su madurez artística tras el éxito de sus dos primeros EP: Minor (2020) y This Is What It Feels Like (2021). Escrito en 2021, tras una gira extensa como artista invitada en el Sour Tour de Olivia Rodrigo, este nuevo trabajo representa una catarsis profunda, afrontando la difícil experiencia de una ruptura de siete años y dando lugar a una artista valiente y una compositora más astuta.

Además, en Good Riddance, Gracie ha contado con la colaboración destacada de Aaron Dessner, productor y miembro fundador de The National.

La talentosa cantante y compositora estadounidense llega el 18 de octubre a la sala Razzmatazz de Barcelona, y el 20 de octubre en el WiZink Center de Madrid.

Entradas disponibles en este enlace.