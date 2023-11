‘Say It Like You Mean It’, nuevo single de Sleater-Kinney

Sleater-Kinney vuelven el próximo 19 de enero con el disco Little Rope, sucesor de Path Of Wellness (Mom + Pop Records). Un trabajo grabado en Flora Recording and Playback en Portland, Oregón, con la producción de John Congleton que se adentra de lleno en la imperfección y la vulnerabilidad. Es una reflexión sobre cómo vivimos en un mundo en constante crisis y cómo nuestras acciones impactan en el mundo que nos rodea.

En otoño de 2022, una llamada telefónica conectó a Carrie Brownstein y Corin Tucker de una manera inesperada. La embajada estadounidense en Italia estaba tratando de localizar a Brownstein porque sus padres habían tenido un trágico accidente de coche mientras estaban de vacaciones en Italia, y ambos habían fallecido. Aunque parte del álbum ya estaba escrito, esta tragedia cambió la perspectiva emocional de las canciones. Mientras Brownstein y Tucker enfrentaban el duelo, comenzaron a dar forma a las canciones de Little Rope con una nueva comprensión del dolor, cómo enfrentarlo y cómo nos transforma.

Las diez canciones del álbum oscilan entre momentos de sobriedad y himnos, entre melodías pegajosas y momentos deliberadamente crudos. Sin embargo, como adelantan, encontraremos los arreglos más complejos y sutiles que haya tenido un disco de Sleater-Kinney, junto con un enfoque lírico y emocional que apunta hacia algo liberador y aterrador al mismo tiempo: la idea de que ganamos control cuando aprendemos a soltarlo.

Tras «Hell» llega otro de sus temas, «Say It Like You Mean It», que muestra un lado más romántico, impulsado por un ritmo de batería casi pomposo. Reflexiona sobre la disolución de una relación romántica y la frustración que surge cuando tu futuro ex simplemente no te da una ruptura limpia. Viene acompañada de un vídeo dirigido por la propia Brownstein.

Escucha ‘Say It Like You Mean It’ de Sleater-Kinney