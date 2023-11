Suede lanza una versión ampliada de ‘Autofiction’

Suede lanzará una edición ampliada de su último álbum, Autofiction, para conmemorar un año desde su lanzamiento original.

Programado para el próximo mes, Autofiction: Expanded estará disponible en formato digital y en un conjunto de 3 CD. El primer disco incluirá el álbum original completo, el segundo contendrá seis pistas adicionales que abarcan rarezas y material inédito, y el tercero presentará un álbum en vivo completo grabado en los conciertos de la gira por el Reino Unido en marzo de este año.

Para celebrar el anuncio, la banda ha compartido «The Sadness In You, The Sadness In Me«, una de las rarezas incluidas en la nueva edición.

Escucha ‘The Sadness In You, The Sadness In Me’ de Suede

Estas serán las canciones de ‘Autofiction: Expanded’ de Suede

CD 1 – Autofiction:

1. She Still Leads Me On

2. Personality Disorder

3. 15 Again

4. The Only Way I Can Love You

5. That Boy on the Stage

6. Drive Myself Home

7. Black Ice

8. Shadow Self

9. It’s Always the Quiet Ones

10. What am I Without You?

11. Turn off Your Brain and Yell



CD 2 – Extras & Rarities:

1. The Sadness In You, The Sadness In Me

2. Days Like Dead Moths

3. The Prey

4. You Don’t Know Me

5. There Is No Me If There Is No You

6. Still Waiting

CD 3 – Autofiction Live:

1. She Still Leads Me On (Live)

2. Personality Disorder (Live)

3. 15 Again (Live)

4. The Only Way I Can Love You (Live)

5. That Boy on the Stage (Live)

6. Drive Myself Home (Live)

7. Black Ice (Live)

8. Shadow Self (Live)

9. It’s Always the Quiet Ones (Live)

10. What am I Without You? (Live)

11. Turn off Your Brain and Yell (Live)